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Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 05.02.2025 (обновлено: 00:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html
Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ
Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в Telegram-канале интервью с двумя пленными солдатами ВСУ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-05T20:34:00+03:00
2025-02-06T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 5 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в Telegram-канале интервью с двумя пленными солдатами ВСУ.Кадыров уточнил, что украинских военнослужащих взяли в плен в районе Часова Яра в ДНР."Наши бойцы взяли в плен двоих бедолаг из ВСУ прямо на вражеских позициях", — написал он.По словам главы региона, эти солдаты содержатся в нормальных условиях и хорошо себя чувствуют. При этом, добавил Кадыров, так относятся ко всем военнопленным."Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает", — продолжил он. На кадрах с пленными беседует командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Глава Чечни напомнил, что ВС России не воюют с безоружными. Кадыров добавил, что врагом считаются те, кто идет с оружием против России. Он также посоветовал людям, стоящим на стороне Киева, сдаваться в плен, чтобы свою жизнь.
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html
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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ

Глава Чечни Кадыров обнародовал интервью с двумя пленными солдатами ВСУ

© Фото : Telegram-канал Рамзана КадыроваПленные солдаты ВСУ из видео Рамзана Кадырова
Пленные солдаты ВСУ из видео Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Telegram-канал Рамзана Кадырова
Пленные солдаты ВСУ из видео Рамзана Кадырова
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ГРОЗНЫЙ, 5 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в Telegram-канале интервью с двумя пленными солдатами ВСУ.
Кадыров уточнил, что украинских военнослужащих взяли в плен в районе Часова Яра в ДНР.
«
"Наши бойцы взяли в плен двоих бедолаг из ВСУ прямо на вражеских позициях", — написал он.
По словам главы региона, эти солдаты содержатся в нормальных условиях и хорошо себя чувствуют. При этом, добавил Кадыров, так относятся ко всем военнопленным.
"Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает", — продолжил он.
На кадрах с пленными беседует командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Глава Чечни напомнил, что ВС России не воюют с безоружными. Кадыров добавил, что врагом считаются те, кто идет с оружием против России. Он также посоветовал людям, стоящим на стороне Киева, сдаваться в плен, чтобы свою жизнь.
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Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Вчера, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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