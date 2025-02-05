https://ria.ru/20250205/kadyrov-1997610222.html

Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ

Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

Кадыров рассказал об отношении российских военных к пленным ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в Telegram-канале интервью с двумя пленными солдатами ВСУ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-05T20:34:00+03:00

2025-02-05T20:34:00+03:00

2025-02-06T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 5 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в Telegram-канале интервью с двумя пленными солдатами ВСУ.Кадыров уточнил, что украинских военнослужащих взяли в плен в районе Часова Яра в ДНР."Наши бойцы взяли в плен двоих бедолаг из ВСУ прямо на вражеских позициях", — написал он.По словам главы региона, эти солдаты содержатся в нормальных условиях и хорошо себя чувствуют. При этом, добавил Кадыров, так относятся ко всем военнопленным."Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает", — продолжил он. На кадрах с пленными беседует командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Глава Чечни напомнил, что ВС России не воюют с безоружными. Кадыров добавил, что врагом считаются те, кто идет с оружием против России. Он также посоветовал людям, стоящим на стороне Киева, сдаваться в плен, чтобы свою жизнь.

https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html

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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена Возвращение российских военнослужащих из украинского плена 2025-02-05T20:34 true PT0M42S

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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф