https://ria.ru/20250205/izrail-1997551964.html

Израиль призвал прислушаться к идеям Трампа по Газе

Израиль призвал прислушаться к идеям Трампа по Газе - РИА Новости, 05.02.2025

Израиль призвал прислушаться к идеям Трампа по Газе

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:36:00+03:00

2025-02-05T16:36:00+03:00

2025-02-05T16:36:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям президента США Дональда Трампа о переселении жителей анклава в другие страны. Саар также назвал Трампа лучшим другом Израиля из всех, кто когда-либо возглавлял Белый дом. "К сожалению, я уже слышу критику в дипломатическом дискурсе, например, из Европы, а также в беседах, которые я веду. Я считаю, что сегодня крайне важно рассмотреть и изучить идеи, которые выходят за рамки. В конце концов, Газа — это провальный эксперимент. Он провалился под египетским суверенитетом, он провалился, когда был передан Палестинской администрации в соответствии с соглашениями Осло, и он, безусловно, провалился под властью (палестинского движения - ред.) ХАМАС. Любой, у кого открыты глаза, понимает, что у Газы в ее нынешнем состоянии нет будущего", - заявил Саар. По мнению министра, Израиль может только приветствовать попытки Трампа предложить новый подход к решению проблемы сектора Газа. "Я считаю, что вместе с администрацией США под руководством президента Трампа у нас есть возможность хотя бы попытаться построить лучшее будущее для себя и для всего Ближнего Востока. Поэтому я предлагаю рассмотреть эти новые идеи, которые предлагает президент США", - отметил Саар. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

https://ria.ru/20250205/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, сектор газа