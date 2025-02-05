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Израиль мог раньше заключить сделку по Газе, заявил экс-министр обороны - РИА Новости, 05.02.2025
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13:46 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/izrail-1997501427.html
Израиль мог раньше заключить сделку по Газе, заявил экс-министр обороны
Израиль мог раньше заключить сделку по Газе, заявил экс-министр обороны - РИА Новости, 05.02.2025
Израиль мог раньше заключить сделку по Газе, заявил экс-министр обороны
Израиль мог заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа, обменяв меньше палестинских заключенных на большее количество заложников, сообщил в среду бывший РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:46:00+03:00
2025-02-05T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Израиль мог заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа, обменяв меньше палестинских заключенных на большее количество заложников, сообщил в среду бывший министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью новостному порталу Ynet. В июле 2024 года Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Однако стороны не смогли прийти к соглашению, обвиняя друг друга в выдвижении новых условий и в отказе от уже достигнутых соглашений. В итоге соглашение между Израилем и ХАМАС было достигнуто лишь в январе этого года. "На самом деле, мы могли заключить сделку (по Газе – ред.) и обменять больше заложников за меньшую цену. По сравнению с прошлыми условиями было добавлено 110 палестинских заключенных, осужденных на пожизненное заключение. На самом деле, нынешняя сделка ничем не отличается от той, которая могла быть заключена в июле", - заявил Галант в интервью. Галант утверждает, что сделка с ХАМАС не была заключена в июле из-за министра экономики Бецалеля Смотрича и бывшего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые открыто выступали против любого соглашения с ХАМАС. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.
https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html
https://ria.ru/20250205/gaza-1997423848.html
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в мире, цены на нефть, израиль, йоав галант, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Йоав Галант, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль мог раньше заключить сделку по Газе, заявил экс-министр обороны

Галант: Израиль мог заключить сделку по Газе раньше и на выгодных условиях

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Израиль мог заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа, обменяв меньше палестинских заключенных на большее количество заложников, сообщил в среду бывший министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью новостному порталу Ynet.
В июле 2024 года Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Однако стороны не смогли прийти к соглашению, обвиняя друг друга в выдвижении новых условий и в отказе от уже достигнутых соглашений. В итоге соглашение между Израилем и ХАМАС было достигнуто лишь в январе этого года.
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"На самом деле, мы могли заключить сделку (по Газе – ред.) и обменять больше заложников за меньшую цену. По сравнению с прошлыми условиями было добавлено 110 палестинских заключенных, осужденных на пожизненное заключение. На самом деле, нынешняя сделка ничем не отличается от той, которая могла быть заключена в июле", - заявил Галант в интервью.
Галант утверждает, что сделка с ХАМАС не была заключена в июле из-за министра экономики Бецалеля Смотрича и бывшего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые открыто выступали против любого соглашения с ХАМАС.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.
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