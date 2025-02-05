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МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие - РИА Новости, 05.02.2025
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие
Заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано, заявил официальный представитель иранского РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:19:00+03:00
2025-02-05T12:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми"."Заявления о том, что Иран стремится создать ядерное оружие - большая ложь, что было не раз доказано", - приводит слова представителя иранского МИДа агентство IRNA.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил ранее в среду, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
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в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие
МИД Ирана назвал заявления о попытках создать ядерное оружие большой ложью