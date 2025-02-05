Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 05.02.2025 (обновлено: 14:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/iran-1997473876.html
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие - РИА Новости, 05.02.2025
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие
Заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано, заявил официальный представитель иранского РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:19:00+03:00
2025-02-05T14:51:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми"."Заявления о том, что Иран стремится создать ядерное оружие - большая ложь, что было не раз доказано", - приводит слова представителя иранского МИДа агентство IRNA.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил ранее в среду, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
https://ria.ru/20250129/sdelka-1996205693.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие

МИД Ирана назвал заявления о попытках создать ядерное оружие большой ложью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Заявления, касающиеся стремления Ирана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
"Заявления о том, что Иран стремится создать ядерное оружие - большая ложь, что было не раз доказано", - приводит слова представителя иранского МИДа агентство IRNA.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил ранее в среду, что волнение президента США Дональда Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
29 января, 20:48
 
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала