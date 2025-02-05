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Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске - РИА Новости, 05.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:55 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/habarovsk-1997455583.html
Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске
Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске - РИА Новости, 05.02.2025
Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске
В Хабаровске налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции, сообщило правительство Хабаровского края. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:55:00+03:00
2025-02-05T10:55:00+03:00
надежные люди
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. В Хабаровске налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции, сообщило правительство Хабаровского края. "В краевом центре налажен выпуск роботизированных тележек для нужд СВО. Полный цикл производства осуществляется специалистами АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края"", - говорится в сообщении. Отмечается, что научно-технический центр АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" создан по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Основная задача центра - производство беспилотников и роботизированных тележек для поддержки российских бойцов в зоне СВО. С их помощью можно доставлять грузы или эвакуировать раненых, что облегчит выполнение боевых задач бойцам. Правительство Хабаровского края постоянно помогает бойцам в зоне СВО, закупая необходимое оборудование. Так, в декабре 2024 года военнослужащим Восточного военного округа передана очередная партия серийно производимых на территории субъекта высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей", а также оптических приборов. После новогодних праздников Демешин в ходе поездки в ОМОН "Амурский" регионального управления Росгвардии передал бойцам спецподразделений крупную партию специальных противоосколочных костюмов типа "Кобальт-Л". Они адаптированы под задачи спецподразделений и испытаны в ходе проведения специальной военной операции. В январе переданы авиационному соединению детекторы дронов "Булат". Устройство позволяет зафиксировать приближение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на расстоянии до 1,5 километра и имеет широкий диапазон частот обнаружения дронов.
https://ria.ru/20250110/rosgvardija-1993109760.html
хабаровский край
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хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин
Надежные люди, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин
Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске

В Хабаровске налажен выпуск роботизированных тележек для нужд спецоперации

© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского краяРоботизированная тележка для нужд СВО в Хабаровске
Роботизированная тележка для нужд СВО в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. В Хабаровске налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции, сообщило правительство Хабаровского края.
"В краевом центре налажен выпуск роботизированных тележек для нужд СВО. Полный цикл производства осуществляется специалистами АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что научно-технический центр АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" создан по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Основная задача центра - производство беспилотников и роботизированных тележек для поддержки российских бойцов в зоне СВО. С их помощью можно доставлять грузы или эвакуировать раненых, что облегчит выполнение боевых задач бойцам.
Правительство Хабаровского края постоянно помогает бойцам в зоне СВО, закупая необходимое оборудование. Так, в декабре 2024 года военнослужащим Восточного военного округа передана очередная партия серийно производимых на территории субъекта высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей", а также оптических приборов. После новогодних праздников Демешин в ходе поездки в ОМОН "Амурский" регионального управления Росгвардии передал бойцам спецподразделений крупную партию специальных противоосколочных костюмов типа "Кобальт-Л". Они адаптированы под задачи спецподразделений и испытаны в ходе проведения специальной военной операции. В январе переданы авиационному соединению детекторы дронов "Булат". Устройство позволяет зафиксировать приближение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на расстоянии до 1,5 километра и имеет широкий диапазон частот обнаружения дронов.
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Надежные людиХабаровский крайХабаровскДмитрий Демешин
 
 
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