https://ria.ru/20250205/habarovsk-1997455583.html

Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске

Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске - РИА Новости, 05.02.2025

Выпуск роботизированных тележек для нужд СВО налажен в Хабаровске

В Хабаровске налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции, сообщило правительство Хабаровского края. РИА Новости, 05.02.2025

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надежные люди

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хабаровск

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. В Хабаровске налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции, сообщило правительство Хабаровского края. "В краевом центре налажен выпуск роботизированных тележек для нужд СВО. Полный цикл производства осуществляется специалистами АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края"", - говорится в сообщении. Отмечается, что научно-технический центр АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" создан по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Основная задача центра - производство беспилотников и роботизированных тележек для поддержки российских бойцов в зоне СВО. С их помощью можно доставлять грузы или эвакуировать раненых, что облегчит выполнение боевых задач бойцам. Правительство Хабаровского края постоянно помогает бойцам в зоне СВО, закупая необходимое оборудование. Так, в декабре 2024 года военнослужащим Восточного военного округа передана очередная партия серийно производимых на территории субъекта высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей", а также оптических приборов. После новогодних праздников Демешин в ходе поездки в ОМОН "Амурский" регионального управления Росгвардии передал бойцам спецподразделений крупную партию специальных противоосколочных костюмов типа "Кобальт-Л". Они адаптированы под задачи спецподразделений и испытаны в ходе проведения специальной военной операции. В январе переданы авиационному соединению детекторы дронов "Булат". Устройство позволяет зафиксировать приближение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на расстоянии до 1,5 километра и имеет широкий диапазон частот обнаружения дронов.

https://ria.ru/20250110/rosgvardija-1993109760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин