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Лихачев и Гросси проведут переговоры - РИА Новости, 05.02.2025
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15:32 05.02.2025 (обновлено: 16:10 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/grossi-1997535999.html
Лихачев и Гросси проведут переговоры
Лихачев и Гросси проведут переговоры - РИА Новости, 05.02.2025
Лихачев и Гросси проведут переговоры
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля, сообщает "Росатом". РИА Новости, 05.02.2025
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москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля, сообщает "Росатом".По информации "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".В фокусе участников встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце февраля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
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москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, россия
Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Россия
Лихачев и Гросси проведут переговоры

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев и Рафаэль Гросси
Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля, сообщает "Росатом".
По информации "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".
В фокусе участников встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце февраля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевРоссия
 
 
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