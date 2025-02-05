https://ria.ru/20250205/grossi-1997535999.html

Лихачев и Гросси проведут переговоры

Лихачев и Гросси проведут переговоры - РИА Новости, 05.02.2025

Лихачев и Гросси проведут переговоры

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля, сообщает "Росатом". РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:32:00+03:00

2025-02-05T15:32:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля, сообщает "Росатом".По информации "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".В фокусе участников встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце февраля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.

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москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, россия