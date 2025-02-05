https://ria.ru/20250205/germanija-1997551540.html

В Минобороны Германии заявили о готовности Бундесвера к миссии в Гренландии

В Минобороны Германии заявили о готовности Бундесвера к миссии в Гренландии - РИА Новости, 05.02.2025

В Минобороны Германии заявили о готовности Бундесвера к миссии в Гренландии

Армия Германии подготовлена к миссиям в арктических условиях наподобие Гренландии, но министерство обороны страны не намерено комментировать "спекуляции" о... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:33:00+03:00

2025-02-05T16:33:00+03:00

2025-02-05T16:34:00+03:00

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Армия Германии подготовлена к миссиям в арктических условиях наподобие Гренландии, но министерство обороны страны не намерено комментировать "спекуляции" о планах президента США Дональда Трампа по острову, заявила официальный представитель ведомства Натали Йеннинг в ходе брифинга кабинета министров ФРГ. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство Германии готово к рассмотрению идеи о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса Трампа к этому острову. "Мы не хотим делать никаких спекуляций. Но что я могу сказать в этом контексте, так это то, что в целом у нас, как у бундесвера, есть соответствующие возможности, которые, конечно, могут быть использованы и в этом арктическом регионе", - ответила Йеннинг на вопрос, располагает ли немецкая армия кадровым и материальным потенциалом для участия в военном присутствии в Гренландии. Она добавила, что Германия по таким вопросам всегда находится в тесном контакте со своими партнерами, однако министерство обороны не готово комментировать гипотетические вопросы. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html

https://ria.ru/20250205/kreml-1997484979.html

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в мире, гренландия, германия, сша, дональд трамп, нато