https://ria.ru/20250205/gaza-1997546228.html

МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы

МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025

МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы

Идея выселения жителей Газы, озвученная ранее президентом США Дональда Трампа, неприемлема и противоречит международному праву, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:08:00+03:00

2025-02-05T16:08:00+03:00

2025-02-05T16:08:00+03:00

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Идея выселения жителей Газы, озвученная ранее президентом США Дональда Трампа, неприемлема и противоречит международному праву, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Выселение палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым, но и противоречащим международному праву... Это привело бы также к новым страданиям и новой ненависти", - указала Бербок, слова которой приводятся в распространенном МИД заявлении. Глава немецкого МИД напомнила, что страны G7, ЕС и ООН неоднократно подчеркивали, что гражданское население не подлежит выселению, а постоянная оккупация сектора Газа неприемлема. "Решение, принимаемое без учета мнения палестинцев, недопустимо", - подчеркнула она. По словам Бербок, сектор Газа, как и Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, "принадлежит палестинцам". Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала ранее планы Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными". Вагенкнехт задалась также вопросом, потребует ли Бербок ввести экономические санкции, "потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права". Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997290214.html

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