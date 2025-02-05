МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы
Бербок назвала заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы неприемлемым
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы едут в повозке в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы едут в повозке в Рафахе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Идея выселения жителей Газы, озвученная ранее президентом США Дональда Трампа, неприемлема и противоречит международному праву, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
"Выселение палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым, но и противоречащим международному праву... Это привело бы также к новым страданиям и новой ненависти", - указала Бербок, слова которой приводятся в распространенном МИД заявлении.
"Решение, принимаемое без учета мнения палестинцев, недопустимо", - подчеркнула она.
По словам Бербок, сектор Газа, как и Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, "принадлежит палестинцам".
Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала ранее планы Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными". Вагенкнехт задалась также вопросом, потребует ли Бербок ввести экономические санкции, "потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права".
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.