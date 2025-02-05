Рейтинг@Mail.ru
МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gaza-1997546228.html
МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы
МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы
Идея выселения жителей Газы, озвученная ранее президентом США Дональда Трампа, неприемлема и противоречит международному праву, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:08:00+03:00
2025-02-05T16:08:00+03:00
в мире
сша
гренландия
панамский канал
дональд трамп
анналена бербок
сара вагенкнехт
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997473539_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00b0d58ca7f78f0bc65799ef03cf7953.jpg
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Идея выселения жителей Газы, озвученная ранее президентом США Дональда Трампа, неприемлема и противоречит международному праву, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Выселение палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым, но и противоречащим международному праву... Это привело бы также к новым страданиям и новой ненависти", - указала Бербок, слова которой приводятся в распространенном МИД заявлении. Глава немецкого МИД напомнила, что страны G7, ЕС и ООН неоднократно подчеркивали, что гражданское население не подлежит выселению, а постоянная оккупация сектора Газа неприемлема. "Решение, принимаемое без учета мнения палестинцев, недопустимо", - подчеркнула она. По словам Бербок, сектор Газа, как и Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, "принадлежит палестинцам". Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала ранее планы Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными". Вагенкнехт задалась также вопросом, потребует ли Бербок ввести экономические санкции, "потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права". Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997290214.html
сша
гренландия
панамский канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997473539_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a85d50b718d2561587b29639a3330758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, панамский канал, дональд трамп, анналена бербок, сара вагенкнехт, g7, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Гренландия, Панамский канал, Дональд Трамп, Анналена Бербок, Сара Вагенкнехт, G7, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД ФРГ раскритиковал заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы

Бербок назвала заявление Трампа о выселении палестинцев из Газы неприемлемым

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы едут в повозке в Рафахе
Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы едут в повозке в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Идея выселения жителей Газы, озвученная ранее президентом США Дональда Трампа, неприемлема и противоречит международному праву, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
27 января, 21:10
"Выселение палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым, но и противоречащим международному праву... Это привело бы также к новым страданиям и новой ненависти", - указала Бербок, слова которой приводятся в распространенном МИД заявлении.
Глава немецкого МИД напомнила, что страны G7, ЕС и ООН неоднократно подчеркивали, что гражданское население не подлежит выселению, а постоянная оккупация сектора Газа неприемлема.
"Решение, принимаемое без учета мнения палестинцев, недопустимо", - подчеркнула она.
По словам Бербок, сектор Газа, как и Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, "принадлежит палестинцам".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах
26 января, 06:14
Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала ранее планы Трампа в отношении сектора Газа "возмутительными и в высшей степени бесчеловечными". Вагенкнехт задалась также вопросом, потребует ли Бербок ввести экономические санкции, "потому что одна из стран возомнила, что она вправе изменять границы в нарушение международного права".
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.
Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Лавров назвал ключ к решению проблем на Ближнем Востоке
Вчера, 12:51
 
В миреСШАГренландияПанамский каналДональд ТрампАнналена БербокСара ВагенкнехтG7ЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала