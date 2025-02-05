https://ria.ru/20250205/gaza-1997475089.html

СМИ: "взятие под контроль" США сектора Газа превратится в этническую чистку

СМИ: "взятие под контроль" США сектора Газа превратится в этническую чистку - РИА Новости, 05.02.2025

СМИ: "взятие под контроль" США сектора Газа превратится в этническую чистку

Возможное "взятие под контроль" Газы Соединенными Штатами, о котором заявлял президент Дональд Трамп, может превратиться в этническую чистку в отношении... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:28:00+03:00

2025-02-05T12:28:00+03:00

2025-02-05T12:28:00+03:00

в мире

сша

египет

иордания

дональд трамп

марко рубио

организация освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможное "взятие под контроль" Газы Соединенными Штатами, о котором заявлял президент Дональд Трамп, может превратиться в этническую чистку в отношении проживающих на территории палестинцев, пишет газета Washington Post. Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, что министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа. "Арабские государства в совместном заявлении отвергли требования Белого дома, чтобы Египет и Иордания приняли население Газы. Теперь они столкнулись с желанием Трампа сделать то, что может превратиться в этническую чистку территории", - пишет колумнист издания Ишан Тарур. По мнению Washington Post, Трамп заявлениями по Газе разрушает существующие парадигмы и, возможно, создает предпосылки для реализации "мегапроекта в Средиземном море, где палестинцам, возможно, даже не дадут жить". Кроме того, считает автор статьи, власти США теперь будут открыто выступать против принципа создания двух государств в деле разрешения палестино-израильского конфликта. Как пишет газета, планы Трампа по оккупации Газы будут дорогостоящими, смертоносными и "политически взрывоопасными". При этом, помимо Израиля и властей США, предложения Трампа по Газе, скорее всего, все отвергнут, считает колумнист. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

https://ria.ru/20250205/kitaj-1997468242.html

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в мире, сша, египет, иордания, дональд трамп, марко рубио, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году