https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html

МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы

МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025

МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:52:00+03:00

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в мире

турция

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа."Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление", — так он ответил на вопросы редакторов.Минувшей ночью Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Сам анклав он назвал "площадкой под снос". Причем, по словам президента, Соединенные Штаты не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства.США же возьмут сектор Газа под контроль и будут ответственны за работы в регионе, добавил Трамп, допустив, что Вашингтон может направить в Газу войска в случае необходимости.

https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html

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израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, дональд трамп, хакан фидан, израиль, сша, мид турции