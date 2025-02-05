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МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
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11:52 05.02.2025 (обновлено: 15:07 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 05.02.2025
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:52:00+03:00
2025-02-05T15:07:00+03:00
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
дональд трамп
хакан фидан
израиль
сша
мид турции
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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа."Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление", — так он ответил на вопросы редакторов.Минувшей ночью Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Сам анклав он назвал "площадкой под снос". Причем, по словам президента, Соединенные Штаты не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства.США же возьмут сектор Газа под контроль и будут ответственны за работы в регионе, добавил Трамп, допустив, что Вашингтон может направить в Газу войска в случае необходимости.
https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html
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в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, дональд трамп, хакан фидан, израиль, сша, мид турции
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Израиль, США, МИД Турции
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы

Глава МИД Турции назвал идею о переселении палестинцев из Газы неприемлемой

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку в Дейр-эль-Балахе
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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа.
"Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление", — так он ответил на вопросы редакторов.
Минувшей ночью Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Сам анклав он назвал "площадкой под снос". Причем, по словам президента, Соединенные Штаты не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства.
США же возьмут сектор Газа под контроль и будут ответственны за работы в регионе, добавил Трамп, допустив, что Вашингтон может направить в Газу войска в случае необходимости.
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В миреТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуДональд ТрампХакан ФиданИзраильСШАМИД Турции
 
 
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