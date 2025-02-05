https://ria.ru/20250205/gaza-1997411922.html
Трамп заявил, что США займут сектор Газа
Трамп заявил, что США займут сектор Газа - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что США займут сектор Газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:01:00+03:00
2025-02-05T03:01:00+03:00
2025-02-05T03:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе."США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.Трамп добавил, что сейчас сектор Газа плох для проживания."Одна причина, по которой палестинцы хотят в Газу, - им больше некуда идти", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997407843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США, В мире, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп заявил, что США займут сектор Газа
Трамп заявил, что США займут сектор Газа и проведут там работу