https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997617690.html

Во Франции не поддержали вотум недоверия премьеру

Во Франции не поддержали вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 05.02.2025

Во Франции не поддержали вотум недоверия премьеру

Французские депутаты не поддержали вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый после того, как он провел законопроект о бюджете на 2025 год в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T22:23:00+03:00

2025-02-05T22:23:00+03:00

2025-02-05T22:23:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Французские депутаты не поддержали вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, выдвинутый после того, как он провел законопроект о бюджете на 2025 год в обход голосования в парламенте, следует из трансляции заседания депутатов. В понедельник левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула Байру два вотума недоверия после проведения им сначала законопроекта о бюджете, а потом о бюджете соцстрахования без голосования парламента. В поддержку первого вотума недоверия выступили 128 депутатов из необходимых для его принятия 289. Далее состоится рассмотрение второго вотума. Трансляция заседания ведется на официальном сайте нацсобрания, нижней палаты парламента Франции. После того, как первый вотум был отклонен, спорный законопроект о госбюджете на 2025 год считается принятым. Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году. Законопроект в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250127/frantsija-1995745911.html

https://ria.ru/20250109/frantsiya-1992917330.html

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в мире, франция, франсуа байру