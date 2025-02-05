https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997417612.html
Журналистка Наташа Рэй обжалует приговор в ЕСПЧ
Журналистка Наташа Рэй обжалует приговор в ЕСПЧ - РИА Новости, 05.02.2025
Журналистка Наташа Рэй обжалует приговор в ЕСПЧ
Называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:20:00+03:00
2025-02-05T04:20:00+03:00
2025-02-05T04:20:00+03:00
в мире
франция
париж
нормандия
брижит макрон
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, в ближайшее время обжалует приговор в Европейском суде по правам человека, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан. "Мы обратимся в ЕСПЧ по поводу приговора апелляционного суда Кана. Это окончательный приговор, потому что кассационный суд отклонил жалобу, ничем это не мотивировав. Мы подадим жалобу в ЕСПЧ немедленно", - сообщил адвокат. Он напомнил, что против Рей после обнародования ее расследования о прошлом супруги президента Макрона во Франции было инициировано два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии. Они также обвиняли журналистку в клевете. "В апелляционном суде Кана её признали виновной в публикации семи заявлений, которые она никогда не публиковала. Я осудил эту ситуацию, потому что очень легко убедиться, что заявления, которые ей приписывают, были сфабрикованы членами семьи Брижит Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон - ред.)", - указал адвокат. Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, нормандия, брижит макрон, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Париж, Нормандия, Брижит Макрон, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Журналистка Наташа Рэй обжалует приговор в ЕСПЧ
Осужденная за слова о Брижит Макрон журналистка обжалует приговор в ЕСПЧ
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, в ближайшее время обжалует приговор в Европейском суде по правам человека, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.
"Мы обратимся в ЕСПЧ
по поводу приговора апелляционного суда Кана. Это окончательный приговор, потому что кассационный суд отклонил жалобу, ничем это не мотивировав. Мы подадим жалобу в ЕСПЧ немедленно", - сообщил адвокат.
Он напомнил, что против Рей после обнародования ее расследования о прошлом супруги президента Макрона
во Франции
было инициировано два иска.
Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа
. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии
. Они также обвиняли журналистку в клевете.
"В апелляционном суде Кана её признали виновной в публикации семи заявлений, которые она никогда не публиковала. Я осудил эту ситуацию, потому что очень легко убедиться, что заявления, которые ей приписывают, были сфабрикованы членами семьи Брижит Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон - ред.)", - указал адвокат.
Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США
.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".