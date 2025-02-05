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Форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 05.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:25 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/forum-1997601860.html
Форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" пройдет в Подмосковье
Форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 05.02.2025
Форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" пройдет в Подмосковье
В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы пройдет Московский областной образовательный форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" 13... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:25:00+03:00
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы пройдет Московский областной образовательный форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. В ведомстве отметили, что форум ориентирован на школьников 8-10 классов, которые интересуются инновационными и высокотехнологичными профессиями в авиационной отрасли, а также в области беспилотных авиационных систем. Участники смогут познакомиться на мероприятии с современными образовательными программами, которые помогут школьникам овладеть профессиями в сфере беспилотной авиации. Также будет уделяться внимание возможностям получения профильного образование во время обучения в школе, требованиям и условиям для поступления в ведущие колледжи и университеты. Кроме того, на форуме будет работать выставочная площадка, на которой участники смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием и испытать свои навыки на симуляторе пилота дрона. Также пройдут интерактивные мастер-классы от экспертов отрасли, в завершении зрителей ждет шоу дронов. Для руководителей образовательных организаций будет организован круглый стол, темой обсуждения станет реализация программы и разработка предложений в Стратегии развития образования до 2036 года.
https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997560369.html
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московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы
Форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" пройдет в Подмосковье

В подмосковных Люберцах пройдет форум "Кадры для беспилотных авиационных систем"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА
Пульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы пройдет Московский областной образовательный форум "Кадры для беспилотных авиационных систем" 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
В ведомстве отметили, что форум ориентирован на школьников 8-10 классов, которые интересуются инновационными и высокотехнологичными профессиями в авиационной отрасли, а также в области беспилотных авиационных систем.
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Участники смогут познакомиться на мероприятии с современными образовательными программами, которые помогут школьникам овладеть профессиями в сфере беспилотной авиации. Также будет уделяться внимание возможностям получения профильного образование во время обучения в школе, требованиям и условиям для поступления в ведущие колледжи и университеты.
Кроме того, на форуме будет работать выставочная площадка, на которой участники смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием и испытать свои навыки на симуляторе пилота дрона. Также пройдут интерактивные мастер-классы от экспертов отрасли, в завершении зрителей ждет шоу дронов.
Для руководителей образовательных организаций будет организован круглый стол, темой обсуждения станет реализация программы и разработка предложений в Стратегии развития образования до 2036 года.
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