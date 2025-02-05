https://ria.ru/20250205/fonderlyayen-1997405643.html

Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине

Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине - РИА Новости, 05.02.2025

Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине

Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X упрекнул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в наличии нацистских корней из-за ее слов об... РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X упрекнул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в наличии нацистских корней из-за ее слов об Украине.Так он прокомментировал ее заявление, что ЕС должен продолжать поддерживать киевский режим оружием и боеприпасами."Вы уже убили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Твои нацистские корни дают о себе знать, Урсула!" — написал он.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html

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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, скотт риттер, еврокомиссия