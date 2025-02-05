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Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/fonderlyayen-1997405643.html
Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине
Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине
Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X упрекнул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в наличии нацистских корней из-за ее слов об... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:54:00+03:00
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скотт риттер
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X упрекнул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в наличии нацистских корней из-за ее слов об Украине.Так он прокомментировал ее заявление, что ЕС должен продолжать поддерживать киевский режим оружием и боеприпасами."Вы уже убили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Твои нацистские корни дают о себе знать, Урсула!" — написал он.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html
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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, скотт риттер, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Скотт Риттер, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен поставили на место из-за слов о помощи Украине

Риттер: у Урсулы фон дер Ляйен, говорящей о помощи Киеву, есть нацистские корни

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X упрекнул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в наличии нацистских корней из-за ее слов об Украине.
Так он прокомментировал ее заявление, что ЕС должен продолжать поддерживать киевский режим оружием и боеприпасами.
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"Вы уже убили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Твои нацистские корни дают о себе знать, Урсула!" — написал он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСкотт РиттерЕврокомиссия
 
 
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