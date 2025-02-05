https://ria.ru/20250205/estoniya-1997616735.html

В Эстонии потребовали шесть лет лишения свободы для журналистки Бурцевой

В Эстонии потребовали шесть лет лишения свободы для журналистки Бурцевой - РИА Новости, 05.02.2025

В Эстонии потребовали шесть лет лишения свободы для журналистки Бурцевой

Прокурор в Эстонии запрашивает лишения свободы на шесть лет для журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, сообщает новостной... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T22:09:00+03:00

2025-02-05T22:09:00+03:00

2025-02-05T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Прокурор в Эстонии запрашивает лишения свободы на шесть лет для журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, сообщает новостной портал Delfi. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщала ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее заявляли СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля 2024 года, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено. "Прокурор находит, что подсудимая должна провести шесть лет за решеткой, а адвокат считает обвинения полностью необоснованными", - говорится в сообщении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность. Она подчеркивала, что ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру.

https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html

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