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ВСУ атаковали береговую линию Энергодара - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/energodar-1997612774.html
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара
Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов", - написал Тицкий. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет. Ранее врио главы администрации Энергодара Максим Пухов заявлял, что ВСУ в последнее время активизировали попытки атак, пытаясь дестабилизировать жизнь в городе.
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россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара

Вице-губернатор Тицкий: артиллерия ВСУ атаковала береговую линию Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.
"Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов", - написал Тицкий.
По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет.
Ранее врио главы администрации Энергодара Максим Пухов заявлял, что ВСУ в последнее время активизировали попытки атак, пытаясь дестабилизировать жизнь в городе.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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