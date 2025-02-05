https://ria.ru/20250205/energodar-1997612774.html

ВСУ атаковали береговую линию Энергодара

ВСУ атаковали береговую линию Энергодара - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ атаковали береговую линию Энергодара

Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:18:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов", - написал Тицкий. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет. Ранее врио главы администрации Энергодара Максим Пухов заявлял, что ВСУ в последнее время активизировали попытки атак, пытаясь дестабилизировать жизнь в городе.

https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html

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россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины