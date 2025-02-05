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ВСУ атаковали береговую линию Энергодара
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара
Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:18:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия атаковала береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Вражеская артиллерия атаковала береговую линию Энергодара. Зафиксировано не менее трёх взрывов", - написал Тицкий. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет. Ранее врио главы администрации Энергодара Максим Пухов заявлял, что ВСУ в последнее время активизировали попытки атак, пытаясь дестабилизировать жизнь в городе.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали береговую линию Энергодара
Вице-губернатор Тицкий: артиллерия ВСУ атаковала береговую линию Энергодара