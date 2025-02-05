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Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта - РИА Новости, 05.02.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:30 05.02.2025 (обновлено: 11:41 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/elektrotransport-1997463262.html
Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта
Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта - РИА Новости, 05.02.2025
Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта
Хабаровский край может стать пилотным регионом для белорусского электротранспорта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:30:00+03:00
2025-02-05T11:41:00+03:00
хабаровский край
белоруссия
россия
дмитрий демешин
александр лукашенко
борис грызлов
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Хабаровский край может стать пилотным регионом для белорусского электротранспорта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона посетил с рабочим визитом Республику Беларусь. Сотрудничество обсудили с президентом страны Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. Также состоялись встречи с заместителем премьер-министра республики Виктором Каранкевичем, председателем Могилёвского облисполкома Анатолием Исаченко и руководителями ведущих предприятий. "Хабаровский край может стать пилотным регионом для внедрения белорусского электротранспорта. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время нашей встречи отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного города на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор края отметил, что на заводе "Белкоммунмаш" ("БКМ Холдинг") делегация региона смогла убедиться, что выпускаемая техника вполне подошла бы под климатические условия Дальнего Востока. Здесь ежегодно с конвейера сходят до 300 троллейбусов, электробусов и трамваев - в точности новая модель с низкопольным трёхсекционным вагоном. Производят на заводе и зарядные станции для этого транспорта. Большая часть комплектующих - местная, а это даёт уверенность в стабильной работе, уточнил Демешин. "Конечно, такой проект интересен нам. Надо проработать все детали, соотнести затраты с той выгодой, которую получит Хабаровский край. Мы поступательно меняем подвижной состав городского общественного транспорта, но сделанного пока мало. Особенно нужно обновить парк трамваев в краевом центре. Комфорт людей в данном случае - безусловный приоритет", - заявил губернатор региона. По данным правительства региона, в крае ведется работа по замене подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск поступило 17 троллейбусов, 11 трамваев. Однако работы в этом направлении предстоит еще много, особенно в серьезном обновлении нуждается трамвайный парк города. "На белорусской земле делегация Хабаровского края поработала с большой пользой для обеих сторон. Есть перспективы расширения поставок белорусских тяжёлых машин и электрического транспорта, активизации культурных и образовательных обменов, продвижения туристических проектов. Бренд "Сделано в Хабаровском крае" узнают как можно больше жителей братской республики, ведь нам тоже есть что предложить", - заключил Демешин.
https://ria.ru/20250203/slet-1997018508.html
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белоруссия, россия, дмитрий демешин, александр лукашенко, борис грызлов
Хабаровский край, Белоруссия, Россия, Дмитрий Демешин, Александр Лукашенко, Борис Грызлов
Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта

Демешин: Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Хабаровского краяХабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта
Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Хабаровского края
Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Хабаровский край может стать пилотным регионом для белорусского электротранспорта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона посетил с рабочим визитом Республику Беларусь. Сотрудничество обсудили с президентом страны Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. Также состоялись встречи с заместителем премьер-министра республики Виктором Каранкевичем, председателем Могилёвского облисполкома Анатолием Исаченко и руководителями ведущих предприятий.
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"Хабаровский край может стать пилотным регионом для внедрения белорусского электротранспорта. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время нашей встречи отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного города на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор края отметил, что на заводе "Белкоммунмаш" ("БКМ Холдинг") делегация региона смогла убедиться, что выпускаемая техника вполне подошла бы под климатические условия Дальнего Востока. Здесь ежегодно с конвейера сходят до 300 троллейбусов, электробусов и трамваев - в точности новая модель с низкопольным трёхсекционным вагоном. Производят на заводе и зарядные станции для этого транспорта. Большая часть комплектующих - местная, а это даёт уверенность в стабильной работе, уточнил Демешин.
"Конечно, такой проект интересен нам. Надо проработать все детали, соотнести затраты с той выгодой, которую получит Хабаровский край. Мы поступательно меняем подвижной состав городского общественного транспорта, но сделанного пока мало. Особенно нужно обновить парк трамваев в краевом центре. Комфорт людей в данном случае - безусловный приоритет", - заявил губернатор региона.
По данным правительства региона, в крае ведется работа по замене подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск поступило 17 троллейбусов, 11 трамваев. Однако работы в этом направлении предстоит еще много, особенно в серьезном обновлении нуждается трамвайный парк города.
"На белорусской земле делегация Хабаровского края поработала с большой пользой для обеих сторон. Есть перспективы расширения поставок белорусских тяжёлых машин и электрического транспорта, активизации культурных и образовательных обменов, продвижения туристических проектов. Бренд "Сделано в Хабаровском крае" узнают как можно больше жителей братской республики, ведь нам тоже есть что предложить", - заключил Демешин.
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Хабаровский крайБелоруссияРоссияДмитрий ДемешинАлександр ЛукашенкоБорис Грызлов
 
 
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