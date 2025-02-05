https://ria.ru/20250205/elektrotransport-1997463262.html

Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта

Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта - РИА Новости, 05.02.2025

Хабаровский край станет пилотным регионом для электротранспорта

Хабаровский край может стать пилотным регионом для белорусского электротранспорта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:30:00+03:00

2025-02-05T11:30:00+03:00

2025-02-05T11:41:00+03:00

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Хабаровский край может стать пилотным регионом для белорусского электротранспорта, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона посетил с рабочим визитом Республику Беларусь. Сотрудничество обсудили с президентом страны Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. Также состоялись встречи с заместителем премьер-министра республики Виктором Каранкевичем, председателем Могилёвского облисполкома Анатолием Исаченко и руководителями ведущих предприятий. "Хабаровский край может стать пилотным регионом для внедрения белорусского электротранспорта. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время нашей встречи отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного города на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор края отметил, что на заводе "Белкоммунмаш" ("БКМ Холдинг") делегация региона смогла убедиться, что выпускаемая техника вполне подошла бы под климатические условия Дальнего Востока. Здесь ежегодно с конвейера сходят до 300 троллейбусов, электробусов и трамваев - в точности новая модель с низкопольным трёхсекционным вагоном. Производят на заводе и зарядные станции для этого транспорта. Большая часть комплектующих - местная, а это даёт уверенность в стабильной работе, уточнил Демешин. "Конечно, такой проект интересен нам. Надо проработать все детали, соотнести затраты с той выгодой, которую получит Хабаровский край. Мы поступательно меняем подвижной состав городского общественного транспорта, но сделанного пока мало. Особенно нужно обновить парк трамваев в краевом центре. Комфорт людей в данном случае - безусловный приоритет", - заявил губернатор региона. По данным правительства региона, в крае ведется работа по замене подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск поступило 17 троллейбусов, 11 трамваев. Однако работы в этом направлении предстоит еще много, особенно в серьезном обновлении нуждается трамвайный парк города. "На белорусской земле делегация Хабаровского края поработала с большой пользой для обеих сторон. Есть перспективы расширения поставок белорусских тяжёлых машин и электрического транспорта, активизации культурных и образовательных обменов, продвижения туристических проектов. Бренд "Сделано в Хабаровском крае" узнают как можно больше жителей братской республики, ведь нам тоже есть что предложить", - заключил Демешин.

https://ria.ru/20250203/slet-1997018508.html

https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, дмитрий демешин, александр лукашенко, борис грызлов