https://ria.ru/20250205/eksperty-1997431418.html

Эксперты призвали Россию и США вернуться к переговорам по СНВ

Эксперты призвали Россию и США вернуться к переговорам по СНВ - РИА Новости, 05.02.2025

Эксперты призвали Россию и США вернуться к переговорам по СНВ

России и США нужно вернуться к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями с учетом истекающего через год Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:35:00+03:00

2025-02-05T08:35:00+03:00

2025-02-05T08:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. России и США нужно вернуться к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями с учетом истекающего через год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считают опрошенные РИА Новости эксперты. Российско-американское соглашение СНВ-III истекает 5 февраля 2026 года и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению ДСНВ. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости выразил уверенность в том, что США при Трампе смогут заключить соглашение с Россией о продлении ограничений, действующих в рамках СНВ-III. “Да, у США и России есть возможность и сильная заинтересованность в ограничении и дальнейшем сокращении огромных запасов ядерного оружия большой, средней и меньшей дальности, а также стратегических ракет-перехватчиков, которыми обладает каждая страна”, - заявил он агентству. Эксперт заявил, что остановка “цикла спирали” ядерной напряженности отвечает интересам каждой из сторон. При этом глава ассоциации указал, что фактические переговоры по новому официальному соглашению между Москвой и Вашингтоном будет трудно выработать до истечения срока действия СНВ-III, на них могут уйти “многие месяцы, если не годы”. “Но у (Владимира - ред.) Путина и Трампа нет лет на то, чтобы выработать сделку. СНВ-III истечет в течение одного года и не может быть вновь продлен”, - подчеркнул он. Кимбалл указал, что при отсутствии нового соглашения об ограничении ядерного арсенала каждая из страны имеет потенциал существенно увеличить количество развернутых стратегических ядерных боеголовок сверх разрешенных ДСНВ ограничений. Это в свою очередь, “очень вероятно”, ускорит рост ядерного потенциала Китая и увеличит глобальный ядерный риск, уверен эксперт. “В качестве первого практического шага, президенты Путин и Трамп должны договориться о простой, неформальной сделке, которая обязывает каждую сторону не превышать текущие лимиты, установленные СНВ-3 на их стратегические ядерные арсеналы, пока другая сторона делает то же самое”, - предложил он. На необходимость возвращения США к диалогу с Россией по контролю над ядерными вооружениями также указал РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. “США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО на Украину и Грузию, а также должны вернуться к соглашениям о ядерных вооружениях с Россией”, - сообщил он агентству. В государственном департаменте США отказались отвечать на запрос агентства о том, остается ли Вашингтон по-прежнему открыт для диалога с Россию по вопросу ДСНВ до его истечения и какую позицию занимает американская администрация относительно перспектив обсуждения контроля над вооружениями до или после возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20241223/soglashenie-1990773704.html

https://ria.ru/20241223/ogranicheniya-1990771995.html

https://ria.ru/20250205/dsnv-1997420681.html

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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, колумбийский университет, в мире