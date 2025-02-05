https://ria.ru/20250205/efimov-1997377945.html
Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости
Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 05.02.2025
Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости
Около 14 миллионов квадратных метров недвижимости возвели в Москве в 2024 году, лидером по вводу объектов в эксплуатацию стала Новая Москва, сообщил заммэра... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:06:00+03:00
2025-02-05T09:06:00+03:00
2025-02-05T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Около 14 миллионов квадратных метров недвижимости возвели в Москве в 2024 году, лидером по вводу объектов в эксплуатацию стала Новая Москва, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 2024 год в столице построено и введено в эксплуатацию порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона – жилье. Лидерами по вводу стали ТиНАО, где возвели 397 объектов площадью более 3,3 миллиона квадратных метров". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в 2024 году в Москве возвели 307 объектов административной, коммерческой, социальной и деловой инфраструктуры. Их общая площадь составляет более 3,5 миллионов квадратных метров.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году в ТиНАО построили шесть школ общей площадью более 125 тысяч квадратных метров. Ее смогут посещать более 6 тысяч учеников.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяют пристальное внимание качеству объектов, которые строят на территории Москвы. Инспекторы организуют проверки на каждом этапе строительно-монтажных работ.
https://ria.ru/20250204/efimov-1997284981.html
https://ria.ru/20250204/efimov-1997261712.html
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, новая москва
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Новая Москва
Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости
Ефимов: в Москве в 2024 году возвели 14 млн квадратных метров недвижимости
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Около 14 миллионов квадратных метров недвижимости возвели в Москве в 2024 году, лидером по вводу объектов в эксплуатацию стала Новая Москва, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За 2024 год в столице построено и введено в эксплуатацию порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона – жилье. Лидерами по вводу стали ТиНАО, где возвели 397 объектов площадью более 3,3 миллиона квадратных метров". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в 2024 году в Москве возвели 307 объектов административной, коммерческой, социальной и деловой инфраструктуры. Их общая площадь составляет более 3,5 миллионов квадратных метров.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году в ТиНАО построили шесть школ общей площадью более 125 тысяч квадратных метров. Ее смогут посещать более 6 тысяч учеников.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяют пристальное внимание качеству объектов, которые строят на территории Москвы. Инспекторы организуют проверки на каждом этапе строительно-монтажных работ.