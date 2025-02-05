https://ria.ru/20250205/efimov-1997377945.html

Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости

Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 05.02.2025

Ефимов: в Москве построили еще 14 млн квадратных метров недвижимости

Около 14 миллионов квадратных метров недвижимости возвели в Москве в 2024 году, лидером по вводу объектов в эксплуатацию стала Новая Москва, сообщил заммэра... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:06:00+03:00

2025-02-05T09:06:00+03:00

2025-02-05T09:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

новая москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Около 14 миллионов квадратных метров недвижимости возвели в Москве в 2024 году, лидером по вводу объектов в эксплуатацию стала Новая Москва, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 2024 год в столице построено и введено в эксплуатацию порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона – жилье. Лидерами по вводу стали ТиНАО, где возвели 397 объектов площадью более 3,3 миллиона квадратных метров". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в 2024 году в Москве возвели 307 объектов административной, коммерческой, социальной и деловой инфраструктуры. Их общая площадь составляет более 3,5 миллионов квадратных метров.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году в ТиНАО построили шесть школ общей площадью более 125 тысяч квадратных метров. Ее смогут посещать более 6 тысяч учеников.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяют пристальное внимание качеству объектов, которые строят на территории Москвы. Инспекторы организуют проверки на каждом этапе строительно-монтажных работ.

https://ria.ru/20250204/efimov-1997284981.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, новая москва