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На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля
На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 05.02.2025
На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля
Две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве, одна машина опрокинулась, движение затруднено, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:52:00+03:00
2025-02-05T20:52:00+03:00
2025-02-05T20:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве, одна машина опрокинулась, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта произошло ДТП с участием 2-х автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них... Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, россия, дтп, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля
Дептранс: на юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, движение затруднено