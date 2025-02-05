https://ria.ru/20250205/dtp-1997611118.html

На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля

На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 05.02.2025

На юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля

Две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве, одна машина опрокинулась, движение затруднено, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T20:52:00+03:00

2025-02-05T20:52:00+03:00

2025-02-05T20:52:00+03:00

происшествия

москва

россия

дтп

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве, одна машина опрокинулась, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта произошло ДТП с участием 2-х автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них... Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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