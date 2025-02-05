https://ria.ru/20250205/domodedovo-1997552941.html
Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился
Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился - РИА Новости, 05.02.2025
Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился
Состав руководителей "Домодедово" не изменился на фоне судебного процесса, предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:39:00+03:00
2025-02-05T16:39:00+03:00
2025-02-05T16:49:00+03:00
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
дмитрий каменщик
россия
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общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состав руководителей "Домодедово" не изменился на фоне судебного процесса, предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников, сообщила авиагавань.Арбитражный суд Московской области 30 января по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в тот же день определения суда."Юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не изменился. Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников", - рассказали в "Домодедово".Как уточнили в авиагавани, обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта. Там добавили, что в рамках исполнения определения суда налажено взаимодействие с представителями Росавиации. Данное мероприятие не является чем-то исключительным для аэропорта "Домодедово".
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html
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домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился
Состав руководителей Домодедово не изменился после начала судебного процесса