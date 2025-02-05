https://ria.ru/20250205/domodedovo-1997552941.html

Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился

Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился - РИА Новости, 05.02.2025

Состав руководства Домодедово после начала судебного процесса не изменился

Состав руководителей "Домодедово" не изменился на фоне судебного процесса, предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:39:00+03:00

2025-02-05T16:39:00+03:00

2025-02-05T16:49:00+03:00

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

дмитрий каменщик

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состав руководителей "Домодедово" не изменился на фоне судебного процесса, предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников, сообщила авиагавань.Арбитражный суд Московской области 30 января по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в тот же день определения суда."Юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не изменился. Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников", - рассказали в "Домодедово".Как уточнили в авиагавани, обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта. Там добавили, что в рамках исполнения определения суда налажено взаимодействие с представителями Росавиации. Данное мероприятие не является чем-то исключительным для аэропорта "Домодедово".

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html

https://ria.ru/20250129/sheremetevo-1996210362.html

московская область (подмосковье)

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домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество