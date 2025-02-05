https://ria.ru/20250205/dogovor-1997585094.html
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта - РИА Новости, 05.02.2025
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта
Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:04:00+03:00
2025-02-05T18:04:00+03:00
2025-02-05T18:58:00+03:00
россия
белоруссия
союзное государство
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и другими нормами международного права, следует из проекта о ратификации договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны подтверждают, что развитие их двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организаций Объединенных Наций, другими общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в документе, доступном в думской базе данных.
https://ria.ru/20250205/belorussiya-1997585962.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире
Россия, Белоруссия, Союзное государство, В мире
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта
Отношения РФ и Белоруссии не направлены против других стран по договору СГ