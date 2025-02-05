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Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта - РИА Новости, 05.02.2025
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Союзное государство
 
18:04 05.02.2025 (обновлено: 18:58 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997585094.html
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта - РИА Новости, 05.02.2025
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта
Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:04:00+03:00
2025-02-05T18:58:00+03:00
россия
белоруссия
союзное государство
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и другими нормами международного права, следует из проекта о ратификации договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны подтверждают, что развитие их двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организаций Объединенных Наций, другими общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в документе, доступном в думской базе данных.
https://ria.ru/20250205/belorussiya-1997585962.html
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россия, белоруссия, в мире
Россия, Белоруссия, Союзное государство, В мире
Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта

Отношения РФ и Белоруссии не направлены против других стран по договору СГ

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и другими нормами международного права, следует из проекта о ратификации договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Этот документ внёс президент РФ Владимир Путин.
"Стороны подтверждают, что развитие их двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организаций Объединенных Наций, другими общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в документе, доступном в думской базе данных.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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