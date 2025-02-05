https://ria.ru/20250205/dogovor-1997585094.html

Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта

Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта - РИА Новости, 05.02.2025

Договор СГ не направлен против других стран, следует из проекта

Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:04:00+03:00

2025-02-05T18:04:00+03:00

2025-02-05T18:58:00+03:00

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белоруссия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии в рамках союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ОНН и другими нормами международного права, следует из проекта о ратификации договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны подтверждают, что развитие их двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организаций Объединенных Наций, другими общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в документе, доступном в думской базе данных.

https://ria.ru/20250205/belorussiya-1997585962.html

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