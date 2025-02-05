Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/discord-1997523410.html
Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей
Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2025
Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей
Мировой судья Таганского района Москвы назначил по 2 миллиона рублей штрафа мессенджеру Discord и платформе онлайн-курсов Coursera за отказ локализовать... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:49:00+03:00
2025-02-05T14:49:00+03:00
происшествия
технологии
москва
россия
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996293410_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_40794997762175d067724e43c36e77ae.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил по 2 миллиона рублей штрафа мессенджеру Discord и платформе онлайн-курсов Coursera за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Coursera Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сообщили в суде. Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. Суд также назначил штраф 2 миллиона рублей за аналогичный протокол платформе онлайн-курсов Coursera Inc. На платформе зарегистрированы 162 миллиона учащихся, следует из официальной информации на сайте.
https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html
москва
россия
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996293410_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_1c5b02eb8832fd50b8f463ef07d6dee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, технологии, москва, россия, калифорния
Происшествия, Технологии, Москва, Россия, Калифорния
Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей

Суд Москвы оштрафовал Discord и Coursera за отказ локализовать данные россиян

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakЛоготип мессенджера Discord
Логотип мессенджера Discord - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Логотип мессенджера Discord. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил по 2 миллиона рублей штрафа мессенджеру Discord и платформе онлайн-курсов Coursera за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Coursera Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Суд также назначил штраф 2 миллиона рублей за аналогичный протокол платформе онлайн-курсов Coursera Inc. На платформе зарегистрированы 162 миллиона учащихся, следует из официальной информации на сайте.
Логотип мессенджера Discord на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord
30 января, 04:14
 
ПроисшествияТехнологииМоскваРоссияКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала