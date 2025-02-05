https://ria.ru/20250205/discord-1997523410.html

Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей

Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2025

Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил по 2 миллиона рублей штрафа мессенджеру Discord и платформе онлайн-курсов Coursera за отказ локализовать... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:49:00+03:00

2025-02-05T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил по 2 миллиона рублей штрафа мессенджеру Discord и платформе онлайн-курсов Coursera за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Coursera Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сообщили в суде. Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. Суд также назначил штраф 2 миллиона рублей за аналогичный протокол платформе онлайн-курсов Coursera Inc. На платформе зарегистрированы 162 миллиона учащихся, следует из официальной информации на сайте.

https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html

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