Суд оштрафовал Discord и Coursera на два миллиона рублей
Суд Москвы оштрафовал Discord и Coursera за отказ локализовать данные россиян
© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakЛоготип мессенджера Discord
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Логотип мессенджера Discord. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил по 2 миллиона рублей штрафа мессенджеру Discord и платформе онлайн-курсов Coursera за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Coursera Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Суд также назначил штраф 2 миллиона рублей за аналогичный протокол платформе онлайн-курсов Coursera Inc. На платформе зарегистрированы 162 миллиона учащихся, следует из официальной информации на сайте.
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