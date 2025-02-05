https://ria.ru/20250205/diplomatiya-1997417515.html

Саудовская Аравия назвала условия для установления отношений с Израилем

Саудовская Аравия назвала условия для установления отношений с Израилем - РИА Новости, 05.02.2025

Саудовская Аравия назвала условия для установления отношений с Израилем

Саудовская Аравия не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства, следует из релиза МИД... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:18:00+03:00

2025-02-05T04:18:00+03:00

2025-02-05T04:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства, следует из релиза МИД королевства, сделанного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан."Позиция Королевства Саудовская Аравия в отношении создания палестинского государства является твердой и неизменной... Саудовская Аравия... не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без достижения этой цели...", - говорится в заявлении.Позиция Саудовской Аравии не является предметом торга и была доведена до сведения как предыдущей, так и нынешней администрации США, подчеркнул МИД королевства.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, израиль, дональд трамп, сша