Саудовская Аравия назвала условия для установления отношений с Израилем
Саудовская Аравия установит отношения с Израилем после создания Палестины
© Getty Images / Paul BirisВид на Эр-Рияд
© Getty Images / Paul Biris
Вид на Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства, следует из релиза МИД королевства, сделанного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
"Позиция Королевства Саудовская Аравия в отношении создания палестинского государства является твердой и неизменной... Саудовская Аравия... не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без достижения этой цели...", - говорится в заявлении.
Позиция Саудовской Аравии не является предметом торга и была доведена до сведения как предыдущей, так и нынешней администрации США, подчеркнул МИД королевства.