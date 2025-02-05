https://ria.ru/20250205/diplomatiya-1997417410.html

Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев

Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025

Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев

Саудовская Аравия категорически не приемлет любые действия, ущемляющие права палестинского народа, в том числе оккупацию и насильственное перемещение, следует... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:16:00+03:00

2025-02-05T04:16:00+03:00

2025-02-05T04:28:00+03:00

в мире

саудовская аравия

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сша

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995640060_0:72:3071:1799_1920x0_80_0_0_d8c5d9cc50046836d601a41c27197514.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически не приемлет любые действия, ущемляющие права палестинского народа, в том числе оккупацию и насильственное перемещение, следует из релиза МИД королевства, сделанного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан."Позиция Королевства Саудовская Аравия в отношении создания палестинского государства является твердой и неизменной... Саудовская Аравия подчеркивает свое категорическое неприятие любых действий, ущемляющих законные права палестинского народа, включая израильскую оккупационную политику, аннексию палестинских территорий или попытки насильственного переселения палестинцев", - говорится в заявлении.Позиция Саудовской Аравии не является предметом торга и была доведена до сведения как предыдущей, так и нынешней администрации США, подчеркнул МИД королевства.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997411922.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

саудовская аравия

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, израиль