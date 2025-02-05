Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев
Саудовская Аравия не приемлет насильственное перемещение палестинцев
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически не приемлет любые действия, ущемляющие права палестинского народа, в том числе оккупацию и насильственное перемещение, следует из релиза МИД королевства, сделанного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
"Позиция Королевства Саудовская Аравия в отношении создания палестинского государства является твердой и неизменной... Саудовская Аравия подчеркивает свое категорическое неприятие любых действий, ущемляющих законные права палестинского народа, включая израильскую оккупационную политику, аннексию палестинских территорий или попытки насильственного переселения палестинцев", - говорится в заявлении.
Позиция Саудовской Аравии не является предметом торга и была доведена до сведения как предыдущей, так и нынешней администрации США, подчеркнул МИД королевства.