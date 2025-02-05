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Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
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04:16 05.02.2025 (обновлено: 04:28 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/diplomatiya-1997417410.html
Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев
Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев
Саудовская Аравия категорически не приемлет любые действия, ущемляющие права палестинского народа, в том числе оккупацию и насильственное перемещение, следует... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:16:00+03:00
2025-02-05T04:28:00+03:00
в мире
саудовская аравия
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически не приемлет любые действия, ущемляющие права палестинского народа, в том числе оккупацию и насильственное перемещение, следует из релиза МИД королевства, сделанного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан."Позиция Королевства Саудовская Аравия в отношении создания палестинского государства является твердой и неизменной... Саудовская Аравия подчеркивает свое категорическое неприятие любых действий, ущемляющих законные права палестинского народа, включая израильскую оккупационную политику, аннексию палестинских территорий или попытки насильственного переселения палестинцев", - говорится в заявлении.Позиция Саудовской Аравии не является предметом торга и была доведена до сведения как предыдущей, так и нынешней администрации США, подчеркнул МИД королевства.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997411922.html
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в мире, саудовская аравия, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, израиль
В мире, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США, Израиль
Саудовская Аравия не примет действия, ущемляющие права палестинцев

Саудовская Аравия не приемлет насильственное перемещение палестинцев

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически не приемлет любые действия, ущемляющие права палестинского народа, в том числе оккупацию и насильственное перемещение, следует из релиза МИД королевства, сделанного на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.
Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что жителей из него лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства. Также Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом реки Иордан.
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"Позиция Королевства Саудовская Аравия в отношении создания палестинского государства является твердой и неизменной... Саудовская Аравия подчеркивает свое категорическое неприятие любых действий, ущемляющих законные права палестинского народа, включая израильскую оккупационную политику, аннексию палестинских территорий или попытки насильственного переселения палестинцев", - говорится в заявлении.
Позиция Саудовской Аравии не является предметом торга и была доведена до сведения как предыдущей, так и нынешней администрации США, подчеркнул МИД королевства.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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В миреСаудовская АравияДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСШАИзраиль
 
 
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