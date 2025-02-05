https://ria.ru/20250205/dagestan-1997416928.html

В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста - РИА Новости, 05.02.2025

В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

Домашний арест подозреваемой в растрате жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:09:00+03:00

2025-02-05T04:09:00+03:00

2025-02-05T04:10:00+03:00

происшествия

сергокалинский район

россия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Домашний арест подозреваемой в растрате жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). "Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 апреля 2025 года включительно", - сообщила Мамаева. По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей". В настоящее время под следствием также находятся ее супруг, экс- глава Сергокалинского района Магомед Омаров, и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, в числе ликвидированных 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Осман Омаров.

https://ria.ru/20250205/dagestan-1997410391.html

https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html

сергокалинский район

россия

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергокалинский район, россия, махачкала