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В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста - РИА Новости, 05.02.2025
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04:09 05.02.2025 (обновлено: 04:10 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/dagestan-1997416928.html
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста - РИА Новости, 05.02.2025
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста
Домашний арест подозреваемой в растрате жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:09:00+03:00
2025-02-05T04:10:00+03:00
происшествия
сергокалинский район
россия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Домашний арест подозреваемой в растрате жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). "Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 апреля 2025 года включительно", - сообщила Мамаева. По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей". В настоящее время под следствием также находятся ее супруг, экс- глава Сергокалинского района Магомед Омаров, и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, в числе ликвидированных 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Осман Омаров.
https://ria.ru/20250205/dagestan-1997410391.html
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сергокалинский район
россия
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происшествия, сергокалинский район, россия, махачкала
Происшествия, Сергокалинский район, Россия, Махачкала
В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

Суд продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Домашний арест подозреваемой в растрате жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте, продлен на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест
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"Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 апреля 2025 года включительно", - сообщила Мамаева.
По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".
В настоящее время под следствием также находятся ее супруг, экс- глава Сергокалинского района Магомед Омаров, и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, в числе ликвидированных 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Осман Омаров.
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