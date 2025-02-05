Рейтинг@Mail.ru
ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/bytedance-1997571051.html
ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео
ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео - РИА Новости, 05.02.2025
ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео
Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) OmniHuman-1, которая способна... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:29:00+03:00
2025-02-05T17:29:00+03:00
технологии
китай
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602449117_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_02ad2dd3fd2075dd28e949316583d414.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) OmniHuman-1, которая способна генерировать видео с изображением людей из фотографии и аудио, следует из заявления исследователей, которые работали над проектом. "Мы предлагаем сквозную платформу… для генерации видео с изображением людей под названием OmniHuman, которая может генерировать видео на основе одного изображения и сигналов движения (например, только аудио, только видео или комбинация из аудио и видео)", - говорится в заявлении разработчиков ByteDance, опубликованном на платформе GitHub. Отмечается, что данная модель ИИ способна генерировать чрезвычайно реалистичные видео с изображением людей на основе слабых входных сигналов, она поддерживает различные визуальные и звуковые стили, может генерировать видео с любым соотношением сторон и пропорциями тела, в OmniHuman улучшено отображение жестов, что являлось проблемой для других подобных ИИ. Разработчики также привели образцы сгенерированных видео, на одном из которых "оживший" Эйнштейн на протяжении 23 секунд рассказывает о науке. ByteDance пока официально не выпустила данную модель. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с ИИ, в том числе на приобретение ИИ-чипов. В декабре 2024 года в отчете информационного центра сети интернет Китая (CNNIC) сообщалось, что число пользователей продуктов генеративного искусственного интеллекта в КНР достигло 230 миллионов человек.
https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html
https://ria.ru/20241128/tiktok-1986256948.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602449117_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c09280e4c954f1373f2d186dad654730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, tiktok
Технологии, Китай, TikTok
ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео

ByteDance представила модель ИИ OmniHuman для реалистичных видео

© Pixabay / Free-Photos Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Pixabay / Free-Photos
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) OmniHuman-1, которая способна генерировать видео с изображением людей из фотографии и аудио, следует из заявления исследователей, которые работали над проектом.
"Мы предлагаем сквозную платформу… для генерации видео с изображением людей под названием OmniHuman, которая может генерировать видео на основе одного изображения и сигналов движения (например, только аудио, только видео или комбинация из аудио и видео)", - говорится в заявлении разработчиков ByteDance, опубликованном на платформе GitHub.
Логотип модели искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Китае представили ИИ мощнее DeepSeek
29 января, 10:44
Отмечается, что данная модель ИИ способна генерировать чрезвычайно реалистичные видео с изображением людей на основе слабых входных сигналов, она поддерживает различные визуальные и звуковые стили, может генерировать видео с любым соотношением сторон и пропорциями тела, в OmniHuman улучшено отображение жестов, что являлось проблемой для других подобных ИИ.
Разработчики также привели образцы сгенерированных видео, на одном из которых "оживший" Эйнштейн на протяжении 23 секунд рассказывает о науке.
ByteDance пока официально не выпустила данную модель.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с ИИ, в том числе на приобретение ИИ-чипов.
В декабре 2024 года в отчете информационного центра сети интернет Китая (CNNIC) сообщалось, что число пользователей продуктов генеративного искусственного интеллекта в КНР достигло 230 миллионов человек.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера
28 ноября 2024, 16:14
 
ТехнологииКитайTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала