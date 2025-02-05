https://ria.ru/20250205/bytedance-1997571051.html

ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео

ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео - РИА Новости, 05.02.2025

ByteDance представила модель ИИ для реалистичных видео

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) OmniHuman-1, которая способна... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:29:00+03:00

2025-02-05T17:29:00+03:00

2025-02-05T17:29:00+03:00

технологии

китай

tiktok

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила собственную модель искусственного интеллекта (ИИ) OmniHuman-1, которая способна генерировать видео с изображением людей из фотографии и аудио, следует из заявления исследователей, которые работали над проектом. "Мы предлагаем сквозную платформу… для генерации видео с изображением людей под названием OmniHuman, которая может генерировать видео на основе одного изображения и сигналов движения (например, только аудио, только видео или комбинация из аудио и видео)", - говорится в заявлении разработчиков ByteDance, опубликованном на платформе GitHub. Отмечается, что данная модель ИИ способна генерировать чрезвычайно реалистичные видео с изображением людей на основе слабых входных сигналов, она поддерживает различные визуальные и звуковые стили, может генерировать видео с любым соотношением сторон и пропорциями тела, в OmniHuman улучшено отображение жестов, что являлось проблемой для других подобных ИИ. Разработчики также привели образцы сгенерированных видео, на одном из которых "оживший" Эйнштейн на протяжении 23 секунд рассказывает о науке. ByteDance пока официально не выпустила данную модель. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с ИИ, в том числе на приобретение ИИ-чипов. В декабре 2024 года в отчете информационного центра сети интернет Китая (CNNIC) сообщалось, что число пользователей продуктов генеративного искусственного интеллекта в КНР достигло 230 миллионов человек.

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https://ria.ru/20241128/tiktok-1986256948.html

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технологии, китай, tiktok