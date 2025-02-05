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Лула да Силва призвал Трампа не говорить "все, что приходит в голову"
Лула да Силва призвал Трампа не говорить "все, что приходит в голову" - РИА Новости, 05.02.2025
Лула да Силва призвал Трампа не говорить "все, что приходит в голову"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что инициативы президента США Дональда Трампа по "взятию под контроль" Газы и переселению палестинцев в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:58:00+03:00
2025-02-05T14:58:00+03:00
2025-02-05T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что инициативы президента США Дональда Трампа по "взятию под контроль" Газы и переселению палестинцев в другие ближневосточные государства "непостижимы", лидеру США следует прекратить говорить "все, что приходит в голову". "Его риторика практически непостижима для любого человека... Думаю, людям следует прекратить говорить все, что приходит в голову... Каждый управляет своей страной, а другие страны давайте оставим в покое", - приводит портал UOL слова Лулы, сказанные в интервью местным радиостанциям Itatiaia, Band News BH и Mundo Melhor. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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в мире, сша, бразилия, иордания, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Бразилия, Иордания, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Лула да Силва призвал Трампа не говорить "все, что приходит в голову"
Лула да Силва: инициативы Трампа по Газе непостижимы