https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html
В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена
В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена - РИА Новости, 05.02.2025
В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена
Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, где клиентам оказывали интимные услуги "сотрудницы", которым для приема на "работу" нужно было пройти курс... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:21:00+03:00
2025-02-05T10:21:00+03:00
2025-02-05T10:32:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, где клиентам оказывали интимные услуги "сотрудницы", которым для приема на "работу" нужно было пройти курс теории и сдать экзамен, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, заведение обнаружили сотрудники угрозыска Петроградского района в одном из отелей. Уголовное дело возбудили по статье 241 УК РФ (организация занятий проституцией). Организатором "бизнеса" оказалась местная жительница, под руководством которой на постоянной основе "трудились" две женщины 29 и 40 лет. "Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий телеграм-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи "экзамена" соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были "трудиться" 48 часов в неделю", – рассказали в полиции. Уточняется, что стоимость интимных услуг составляла приблизительно 16 тысяч рублей с клиента. Организатор интимного салона задержана, его сотрудницы привлечены к административной ответственности. Также полиция проверяет законность сдачи помещения отеля, где работало заведение.
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947369528.html
https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html
https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена
В Петербурге накрыли салон с интим-услугами, куда брали девушек после экзамена
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, где клиентам оказывали интимные услуги "сотрудницы", которым для приема на "работу" нужно было пройти курс теории и сдать экзамен, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД России.
Как информирует ведомство, заведение обнаружили сотрудники угрозыска Петроградского района в одном из отелей. Уголовное дело возбудили по статье 241 УК РФ (организация занятий проституцией).
Организатором "бизнеса" оказалась местная жительница, под руководством которой на постоянной основе "трудились" две женщины 29 и 40 лет.
"Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий телеграм-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи "экзамена" соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были "трудиться" 48 часов в неделю", – рассказали в полиции.
Уточняется, что стоимость интимных услуг составляла приблизительно 16 тысяч рублей с клиента.
Организатор интимного салона задержана, его сотрудницы привлечены к административной ответственности. Также полиция проверяет законность сдачи помещения отеля, где работало заведение.