https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html

В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена

В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена - РИА Новости, 05.02.2025

В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена

Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, где клиентам оказывали интимные услуги "сотрудницы", которым для приема на "работу" нужно было пройти курс... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:21:00+03:00

2025-02-05T10:21:00+03:00

2025-02-05T10:32:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, где клиентам оказывали интимные услуги "сотрудницы", которым для приема на "работу" нужно было пройти курс теории и сдать экзамен, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, заведение обнаружили сотрудники угрозыска Петроградского района в одном из отелей. Уголовное дело возбудили по статье 241 УК РФ (организация занятий проституцией). Организатором "бизнеса" оказалась местная жительница, под руководством которой на постоянной основе "трудились" две женщины 29 и 40 лет. "Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий телеграм-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи "экзамена" соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были "трудиться" 48 часов в неделю", – рассказали в полиции. Уточняется, что стоимость интимных услуг составляла приблизительно 16 тысяч рублей с клиента. Организатор интимного салона задержана, его сотрудницы привлечены к административной ответственности. Также полиция проверяет законность сдачи помещения отеля, где работало заведение.

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https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html

https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург