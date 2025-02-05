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Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году - РИА Новости, 05.02.2025
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Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году - РИА Новости, 05.02.2025
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году
Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:29:00+03:00
2025-02-05T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это - комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2024 году установили 9 755 дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО - 3510, ЦАО - 1092 и ВАО - 841. "При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение - это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
https://realty.ria.ru/20250205/moek-1997458358.html
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москва, тинао, цао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, ЦАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году

Бирюков: в Московских дворах в 2024 году установили свыше 9,7 тыс новых фонарей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это - комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2024 году установили 9 755 дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО - 3510, ЦАО - 1092 и ВАО - 841.
"При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение - это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
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