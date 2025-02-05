https://ria.ru/20250205/biryukov-1997475825.html
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году - РИА Новости, 05.02.2025
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году
Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:29:00+03:00
2025-02-05T12:29:00+03:00
2025-02-05T12:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
цао
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это - комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2024 году установили 9 755 дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО - 3510, ЦАО - 1092 и ВАО - 841. "При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение - это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
https://realty.ria.ru/20250205/moek-1997458358.html
https://realty.ria.ru/20250204/moskva-1997321355.html
москва
тинао
цао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, цао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, ЦАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году
Бирюков: в Московских дворах в 2024 году установили свыше 9,7 тыс новых фонарей