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Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году

Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году - РИА Новости, 05.02.2025

Более 9,7 тыс новых фонарей установили в московских дворах в 2024 году

Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:29:00+03:00

2025-02-05T12:29:00+03:00

2025-02-05T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали в прошлом году в столичных дворах свыше 9,7 тысячи новых фонарей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это - комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2024 году установили 9 755 дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО - 3510, ЦАО - 1092 и ВАО - 841. "При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение - это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

https://realty.ria.ru/20250205/moek-1997458358.html

https://realty.ria.ru/20250204/moskva-1997321355.html

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москва, тинао, цао, петр бирюков, городское хозяйство москвы