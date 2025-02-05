https://ria.ru/20250205/belorussija-1997467080.html

В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию

В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 05.02.2025

В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию

Белорусские правоохранители пресекли крупный канал поставок психотропов из ЕС в РФ транзитом через республику, оптовые курьеры задержаны и предстанут перед... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:48:00+03:00

2025-02-05T11:48:00+03:00

2025-02-05T11:48:00+03:00

белоруссия

россия

минск

евросоюз

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733005766_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_4330b2b053e54ae9ccdf1cf581a99c65.jpg

МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Белорусские правоохранители пресекли крупный канал поставок психотропов из ЕС в РФ транзитом через республику, оптовые курьеры задержаны и предстанут перед судом, сообщил Следственный комитет Белоруссии. "Главным следственным управлением Следственного комитета при тесном взаимодействии с подразделениями министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета пресечена поставка психотропов из ЕС. Согласно материалам уголовного дела, в одной из 5 организованных преступных групп, входящих в состав международной преступной организации, была налажена целая сеть поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что на "должность" оптового курьера в Белоруссии согласился 36-летний иностранец, который переехал в Минск в 2022 году и ждал первое свое задание. "После нескольких оптовых закладок, куратор сказал, что в услугах "курьера" он больше не нуждается, обозначив, что пропала крупная партия наркотика. В ответ мужчина решил украсть запрещенные вещества, чтобы открыть собственный магазин. Почти год он продавал в даркнете психотропы у себя на родине, а когда решил расширить географию личного наркомагазина приехал в Беларусь, где его задержали на одной из первых закладок", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела удалось выйти на след еще одного курьера, который работал на тот же крупный наркомаркет. "Оба признали свою вину и рассказали о том, как работает преступная схема изнутри. В настоящее время установлены личности еще ряда участников преступной организации. Также задержаны очередные "курьеры", которые поставляли запрещенные вещества из ЕС в Беларусь для дальней поставки в Россию", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что удалось изъять из оборота более полутора тонн запрещенных веществ. В настоящее время двоим курьерам предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса, в частности, "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой", "участие в преступной организации". Кроме того действия 36-летнего иностранца дополнительно квалифицированы по статьям "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенный в крупном размере", "хищение психотропных веществ", "незаконное перемещение через границу психотропных веществ". С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время Следственный комитет во взаимодействии с МВД, ГТК и правоохранителями из России продолжает установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Помимо этого, проверяется информация о том, что данная схема была попыткой наладить поставку запрещенных веществ из Украины в Российскую Федерацию через страны ЕС и Беларусь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

https://ria.ru/20241108/fsb-1982596119.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), в мире