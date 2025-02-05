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В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 05.02.2025
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11:48 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/belorussija-1997467080.html
В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию
В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 05.02.2025
В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию
Белорусские правоохранители пресекли крупный канал поставок психотропов из ЕС в РФ транзитом через республику, оптовые курьеры задержаны и предстанут перед... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:48:00+03:00
2025-02-05T11:48:00+03:00
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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Белорусские правоохранители пресекли крупный канал поставок психотропов из ЕС в РФ транзитом через республику, оптовые курьеры задержаны и предстанут перед судом, сообщил Следственный комитет Белоруссии. "Главным следственным управлением Следственного комитета при тесном взаимодействии с подразделениями министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета пресечена поставка психотропов из ЕС. Согласно материалам уголовного дела, в одной из 5 организованных преступных групп, входящих в состав международной преступной организации, была налажена целая сеть поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что на "должность" оптового курьера в Белоруссии согласился 36-летний иностранец, который переехал в Минск в 2022 году и ждал первое свое задание. "После нескольких оптовых закладок, куратор сказал, что в услугах "курьера" он больше не нуждается, обозначив, что пропала крупная партия наркотика. В ответ мужчина решил украсть запрещенные вещества, чтобы открыть собственный магазин. Почти год он продавал в даркнете психотропы у себя на родине, а когда решил расширить географию личного наркомагазина приехал в Беларусь, где его задержали на одной из первых закладок", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела удалось выйти на след еще одного курьера, который работал на тот же крупный наркомаркет. "Оба признали свою вину и рассказали о том, как работает преступная схема изнутри. В настоящее время установлены личности еще ряда участников преступной организации. Также задержаны очередные "курьеры", которые поставляли запрещенные вещества из ЕС в Беларусь для дальней поставки в Россию", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что удалось изъять из оборота более полутора тонн запрещенных веществ. В настоящее время двоим курьерам предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса, в частности, "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой", "участие в преступной организации". Кроме того действия 36-летнего иностранца дополнительно квалифицированы по статьям "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенный в крупном размере", "хищение психотропных веществ", "незаконное перемещение через границу психотропных веществ". С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время Следственный комитет во взаимодействии с МВД, ГТК и правоохранителями из России продолжает установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Помимо этого, проверяется информация о том, что данная схема была попыткой наладить поставку запрещенных веществ из Украины в Российскую Федерацию через страны ЕС и Беларусь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
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белоруссия, россия, минск, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Евросоюз, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В Белоруссии пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию

В Белоруссии пресекли крупный канал поставок психотропов из ЕС в РФ

© Sputnik / Виктор ТолочкоАвтомобили МВД и СК Республики Беларусь
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили МВД и СК Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Белорусские правоохранители пресекли крупный канал поставок психотропов из ЕС в РФ транзитом через республику, оптовые курьеры задержаны и предстанут перед судом, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
"Главным следственным управлением Следственного комитета при тесном взаимодействии с подразделениями министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета пресечена поставка психотропов из ЕС. Согласно материалам уголовного дела, в одной из 5 организованных преступных групп, входящих в состав международной преступной организации, была налажена целая сеть поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
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Отмечается, что на "должность" оптового курьера в Белоруссии согласился 36-летний иностранец, который переехал в Минск в 2022 году и ждал первое свое задание. "После нескольких оптовых закладок, куратор сказал, что в услугах "курьера" он больше не нуждается, обозначив, что пропала крупная партия наркотика. В ответ мужчина решил украсть запрещенные вещества, чтобы открыть собственный магазин. Почти год он продавал в даркнете психотропы у себя на родине, а когда решил расширить географию личного наркомагазина приехал в Беларусь, где его задержали на одной из первых закладок", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела удалось выйти на след еще одного курьера, который работал на тот же крупный наркомаркет. "Оба признали свою вину и рассказали о том, как работает преступная схема изнутри. В настоящее время установлены личности еще ряда участников преступной организации. Также задержаны очередные "курьеры", которые поставляли запрещенные вещества из ЕС в Беларусь для дальней поставки в Россию", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что удалось изъять из оборота более полутора тонн запрещенных веществ.
В настоящее время двоим курьерам предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса, в частности, "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой", "участие в преступной организации". Кроме того действия 36-летнего иностранца дополнительно квалифицированы по статьям "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенный в крупном размере", "хищение психотропных веществ", "незаконное перемещение через границу психотропных веществ". С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время Следственный комитет во взаимодействии с МВД, ГТК и правоохранителями из России продолжает установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Помимо этого, проверяется информация о том, что данная схема была попыткой наладить поставку запрещенных веществ из Украины в Российскую Федерацию через страны ЕС и Беларусь", - говорится в сообщении.
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