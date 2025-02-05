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Бастрыкин: украинские спецслужбы ведут кампанию по дезинформации россиян - РИА Новости, 05.02.2025
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15:06 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997527607.html
Бастрыкин: украинские спецслужбы ведут кампанию по дезинформации россиян
Бастрыкин: украинские спецслужбы ведут кампанию по дезинформации россиян - РИА Новости, 05.02.2025
Бастрыкин: украинские спецслужбы ведут кампанию по дезинформации россиян
Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации и дезинформации россиян, заявил, выступая на коллегии ведомства,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:06:00+03:00
2025-02-05T15:06:00+03:00
украина
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации и дезинформации россиян, заявил, выступая на коллегии ведомства, председатель СК Александр Бастрыкин. "Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения", - сказал он на заседании расширенной коллегии СК. Он добавил, что в Следственном комитете ведется предметная работа против указанной подрывной деятельности. Так, с момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и дискредитацию их использования возбуждено 615 уголовных дел, перед судом уже предстали 365 обвиняемых. "В этих условиях особое значение сейчас приобретает противодействие радикализации молодежи, на которую все более интенсивно воздействуют, пытаясь вовлечь в незаконную публичную активность", - сказал Бастрыкин. По его мнению, сложившаяся ситуация требует комплексного подхода в решении задач предупреждения деструктивных проявлений среди молодежи. Бастрыкин считает, что нужно создать единую государственную систему непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, включающую практику кураторства над подростками, преступившими закон, психологического тестирования учащихся для своевременного выявления групп риска.
https://ria.ru/20241231/podpole-1992127140.html
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украина, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Бастрыкин: украинские спецслужбы ведут кампанию по дезинформации россиян

Бастрыкин: украинские спецслужбы развернули кампанию по радикализации россиян

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули кампанию по радикализации и дезинформации россиян, заявил, выступая на коллегии ведомства, председатель СК Александр Бастрыкин.
"Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения", - сказал он на заседании расширенной коллегии СК.
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Он добавил, что в Следственном комитете ведется предметная работа против указанной подрывной деятельности. Так, с момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и дискредитацию их использования возбуждено 615 уголовных дел, перед судом уже предстали 365 обвиняемых.
"В этих условиях особое значение сейчас приобретает противодействие радикализации молодежи, на которую все более интенсивно воздействуют, пытаясь вовлечь в незаконную публичную активность", - сказал Бастрыкин. По его мнению, сложившаяся ситуация требует комплексного подхода в решении задач предупреждения деструктивных проявлений среди молодежи.
Бастрыкин считает, что нужно создать единую государственную систему непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, включающую практику кураторства над подростками, преступившими закон, психологического тестирования учащихся для своевременного выявления групп риска.
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