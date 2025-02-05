https://ria.ru/20250205/azal-1997514051.html

Экипаж AZAL сам выбрал аэропорт для посадки, заявили в Росавиации

Экипаж AZAL сам выбрал аэропорт для посадки, заявили в Росавиации - РИА Новости, 05.02.2025

Экипаж AZAL сам выбрал аэропорт для посадки, заявили в Росавиации

Опубликованный Казахстаном предварительный отчет по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) подтвердил информацию, что именно экипаж выбрал... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:24:00+03:00

2025-02-05T14:24:00+03:00

2025-02-05T14:24:00+03:00

актау

казахстан

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Опубликованный Казахстаном предварительный отчет по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) подтвердил информацию, что именно экипаж выбрал Актау запасным аэродромом для посадки, а не предложенные российскими диспетчерами аэропорты Махачкала и Минеральные Воды, сообщила Росавиация. Командиру самолета "Азербайджанских авиалиний", пытавшемуся сесть в Грозном, предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщал еще 27 декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров. Министерство транспорта Казахстана 4 февраля опубликовало предварительный отчет по расследованию. "При этом предварительный отчет подтверждает… Ранее появившуюся информацию о том, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау. Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался", - говорится в сообщении Росавиации. Также, отмечает ведомство, сообщение о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона исходило от экипажа Embraer. "Именно пилоты AZAL транслировали эту информацию российским диспетчерам", - пишет Росавиция. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян.

https://ria.ru/20250204/samolet-1997373854.html

https://ria.ru/20250204/samolet-1997377315.html

актау

казахстан

махачкала

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актау, казахстан, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире