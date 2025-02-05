https://ria.ru/20250205/azal-1997488864.html

В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL

В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL - РИА Новости, 05.02.2025

В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL

Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:07:00+03:00

2025-02-05T13:07:00+03:00

2025-02-05T13:33:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казахстан

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."При этом предварительный отчет подтверждает: на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html

казахстан

актау

баку

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, актау, баку, в мире