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В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL - РИА Новости, 05.02.2025
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13:07 05.02.2025 (обновлено: 13:33 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/azal-1997488864.html
В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL
В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL - РИА Новости, 05.02.2025
В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL
Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:07:00+03:00
2025-02-05T13:33:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казахстан
актау
баку
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."При этом предварительный отчет подтверждает: на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, актау, баку, в мире
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казахстан, Актау, Баку, В мире
В Росавиации прокомментировали сообщения о повреждениях на борту AZAL

Росавиация: на судне AZAL есть повреждения, полученные от внешнего воздействия

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что на судне есть повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.
"При этом предварительный отчет подтверждает: на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали публикацию отчета по крушению самолета в Актау
13:15
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — ГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазахстанАктауБакуВ мире
 
 
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