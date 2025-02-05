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Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью - РИА Новости, 05.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:40 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/anokhin-1997592339.html
Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью
Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью - РИА Новости, 05.02.2025
Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью
Осенью 2025 года в Смоленской области запланировано открытие нового производственного корпуса предприятия по выпуску элементов безопасности кровли и систем ее... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:40:00+03:00
2025-02-05T18:40:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Осенью 2025 года в Смоленской области запланировано открытие нового производственного корпуса предприятия по выпуску элементов безопасности кровли и систем ее вентиляции, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он рассказал, что компания "Промактив" выпускает снегозадержатели, ограждения, мостики переходные, фасадные лестницы и другую продукцию. "Сейчас компания активно работает над расширением своей промышленной базы. Для этого при содействии правительства области завод строит новый производственный корпус", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, на текущий момент основные этапы строительства здания площадью 4,4 тысячи квадратных метров почти завершены. Активно ведутся внутренние работы и идет подготовка к установке оборудования. "Запуск работы новых мощностей запланирован на осень 2025 года. Благодаря этому объем производства на заводе вырастет с 1,5 миллиона штук до 1,9 миллиона штук продукции в год", – уточнил Анохин. И добавил, что в реализацию проекта компания вложила 260 миллионов рублей. После его завершения "Промактив" намерен и дальше расширять свою промышленную базу. В планах у них – возведение новых объектов для дальнейшего развития завода. Правительство области продолжит оказывать содействие предприятию для успешной реализации этих инициатив.
https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html
https://ria.ru/20250203/obekty-1997147294.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью

Анохин: "Промактив" осенью откроет в Смоленской области производственный корпус

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Осенью 2025 года в Смоленской области запланировано открытие нового производственного корпуса предприятия по выпуску элементов безопасности кровли и систем ее вентиляции, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он рассказал, что компания "Промактив" выпускает снегозадержатели, ограждения, мостики переходные, фасадные лестницы и другую продукцию.
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"Сейчас компания активно работает над расширением своей промышленной базы. Для этого при содействии правительства области завод строит новый производственный корпус", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, на текущий момент основные этапы строительства здания площадью 4,4 тысячи квадратных метров почти завершены. Активно ведутся внутренние работы и идет подготовка к установке оборудования.
"Запуск работы новых мощностей запланирован на осень 2025 года. Благодаря этому объем производства на заводе вырастет с 1,5 миллиона штук до 1,9 миллиона штук продукции в год", – уточнил Анохин.
И добавил, что в реализацию проекта компания вложила 260 миллионов рублей. После его завершения "Промактив" намерен и дальше расширять свою промышленную базу. В планах у них – возведение новых объектов для дальнейшего развития завода. Правительство области продолжит оказывать содействие предприятию для успешной реализации этих инициатив.
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