https://ria.ru/20250205/anokhin-1997592339.html

Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью

Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью - РИА Новости, 05.02.2025

Новый производственный корпус запустят в Смоленской области осенью

Осенью 2025 года в Смоленской области запланировано открытие нового производственного корпуса предприятия по выпуску элементов безопасности кровли и систем ее... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:40:00+03:00

2025-02-05T18:40:00+03:00

2025-02-05T18:40:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Осенью 2025 года в Смоленской области запланировано открытие нового производственного корпуса предприятия по выпуску элементов безопасности кровли и систем ее вентиляции, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он рассказал, что компания "Промактив" выпускает снегозадержатели, ограждения, мостики переходные, фасадные лестницы и другую продукцию. "Сейчас компания активно работает над расширением своей промышленной базы. Для этого при содействии правительства области завод строит новый производственный корпус", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, на текущий момент основные этапы строительства здания площадью 4,4 тысячи квадратных метров почти завершены. Активно ведутся внутренние работы и идет подготовка к установке оборудования. "Запуск работы новых мощностей запланирован на осень 2025 года. Благодаря этому объем производства на заводе вырастет с 1,5 миллиона штук до 1,9 миллиона штук продукции в год", – уточнил Анохин. И добавил, что в реализацию проекта компания вложила 260 миллионов рублей. После его завершения "Промактив" намерен и дальше расширять свою промышленную базу. В планах у них – возведение новых объектов для дальнейшего развития завода. Правительство области продолжит оказывать содействие предприятию для успешной реализации этих инициатив.

https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html

https://ria.ru/20250203/obekty-1997147294.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин