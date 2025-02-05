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МИД Афганистана отреагировал на слова Трампа о расселении палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
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16:57 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/afganistan-1997555614.html
МИД Афганистана отреагировал на слова Трампа о расселении палестинцев
МИД Афганистана отреагировал на слова Трампа о расселении палестинцев - РИА Новости, 05.02.2025
МИД Афганистана отреагировал на слова Трампа о расселении палестинцев
Власти Афганистана осудили высказывания президента США Дональда Трампа о насильственном расселении палестинцев, назвав это "явным нарушением международного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:57:00+03:00
2025-02-05T16:57:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Афганистана осудили высказывания президента США Дональда Трампа о насильственном расселении палестинцев, назвав это "явным нарушением международного права", сообщает МИД страны. "Исламский Эмират Афганистан считает недавние заявления президента Соединенных Штатов относительно насильственного выселения палестинцев и их переселения в другие страны явным нарушением международного права", - говорится в заявлении МИД страны, опубликованном в среду в соцсети X. Согласно заявлению, никто, кроме жителей Газы, не имеет права решать их судьбу. Афганский МИД отмечает, что заявления Трампа отражают "зловещие" мотивы властей Израиля и усиливают нестабильность в регионе. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
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в мире, жилье, сша, афганистан, израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Жилье, США, Афганистан, Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Афганистана отреагировал на слова Трампа о расселении палестинцев

МИД Афганистана осудил слова Трампа о насильственном расселении палестинцев

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Афганистана осудили высказывания президента США Дональда Трампа о насильственном расселении палестинцев, назвав это "явным нарушением международного права", сообщает МИД страны.
"Исламский Эмират Афганистан считает недавние заявления президента Соединенных Штатов относительно насильственного выселения палестинцев и их переселения в другие страны явным нарушением международного права", - говорится в заявлении МИД страны, опубликованном в среду в соцсети X.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
Вчера, 12:37
Согласно заявлению, никто, кроме жителей Газы, не имеет права решать их судьбу.
Афганский МИД отмечает, что заявления Трампа отражают "зловещие" мотивы властей Израиля и усиливают нестабильность в регионе.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы
Вчера, 11:35
 
В миреЖильеСШААфганистанИзраильДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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