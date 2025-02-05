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Абхазский политик встретился со студентами РГГУ из республики
Абхазский политик встретился со студентами РГГУ из республики - РИА Новости, 06.02.2025
Абхазский политик встретился со студентами РГГУ из республики
Видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба встретился в Москве со студентами РГГУ, приехавшими учиться из республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-05T22:25:00+03:00
2025-02-05T22:25:00+03:00
2025-02-06T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба встретился в Москве со студентами РГГУ, приехавшими учиться из республики, передает корреспондент РИА Новости. "Я рад, что сегодня встречаюсь с вами здесь, в Москве. В стране, где обучается большое количество наших студентов. Я уверен, что именно с учетом вашего опыта, образования и перспектив, которые у вас есть, наша страна будет процветать", - сказал Гунба на встрече со студентами. Он напомнил, что с 2020 года по нынешнее время в экономику Абхазии было привлечено более 30 миллиардов российских рублей, тогда как с момента признания Сухума Москвой в 2008 году по 2019 год - около пяти миллиардов. "В этом смысле мы обязательно продолжим работу, направленную на улучшение инвестиционного климата нашей страны", - подчеркнул Гунба.
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москва, абхазия, сухум, общество
Москва, Абхазия, Сухум, Общество
Абхазский политик встретился со студентами РГГУ из республики
Абхазский политик Гунба встретился со студентами РГГУ из республики