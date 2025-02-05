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Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025
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23:34 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997621172.html
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии
Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:34:00+03:00
2025-02-05T23:34:00+03:00
абхазия
россия
антон силуанов
экономика
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Мы достигли понимания того, что мы и дальше будем продолжать оказывать в том числе поддержку бюджетникам Абхазии. Все обязательства, которые были приняты, будут реализованы", - сказал Гунба по итогам встречи с российским министром. Силуанов, в свою очередь, сообщил, что у бюджетов двух стран "хорошие, устойчивые взаимоотношения". "Поэтому все те планы, которые заложены на этот год, на перспективу, будут выполняться. В первую очередь, конечно, будем обращать внимание на выполнение обязательств перед людьми", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20241230/abkhaziya-1992101166.html
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абхазия, россия, антон силуанов, экономика, в мире, министерство финансов рф (минфин россии)
Абхазия, Россия, Антон Силуанов, Экономика, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии

Силуанов обсудил финансовую помощь Абхазии с кандидатом в президенты Гунбой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
"Мы достигли понимания того, что мы и дальше будем продолжать оказывать в том числе поддержку бюджетникам Абхазии. Все обязательства, которые были приняты, будут реализованы", - сказал Гунба по итогам встречи с российским министром.
Силуанов, в свою очередь, сообщил, что у бюджетов двух стран "хорошие, устойчивые взаимоотношения".
"Поэтому все те планы, которые заложены на этот год, на перспективу, будут выполняться. В первую очередь, конечно, будем обращать внимание на выполнение обязательств перед людьми", - сказал Силуанов.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Абхазии назвали объем российской финансовой помощи республике в 2025 году
30 декабря 2024, 19:02
 
АбхазияРоссияАнтон СилуановЭкономикаВ миреМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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