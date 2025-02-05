https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997621172.html

Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии

Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025

Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии

Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:34:00+03:00

2025-02-05T23:34:00+03:00

2025-02-05T23:34:00+03:00

абхазия

россия

антон силуанов

экономика

в мире

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985163215_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_de85b49cd04806a1e91e8e6ab8ef3aef.jpg

СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Мы достигли понимания того, что мы и дальше будем продолжать оказывать в том числе поддержку бюджетникам Абхазии. Все обязательства, которые были приняты, будут реализованы", - сказал Гунба по итогам встречи с российским министром. Силуанов, в свою очередь, сообщил, что у бюджетов двух стран "хорошие, устойчивые взаимоотношения". "Поэтому все те планы, которые заложены на этот год, на перспективу, будут выполняться. В первую очередь, конечно, будем обращать внимание на выполнение обязательств перед людьми", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20241230/abkhaziya-1992101166.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, антон силуанов, экономика, в мире, министерство финансов рф (минфин россии)