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Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии
Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:34:00+03:00
2025-02-05T23:34:00+03:00
2025-02-05T23:34:00+03:00
абхазия
россия
антон силуанов
экономика
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов встретился с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Мы достигли понимания того, что мы и дальше будем продолжать оказывать в том числе поддержку бюджетникам Абхазии. Все обязательства, которые были приняты, будут реализованы", - сказал Гунба по итогам встречи с российским министром. Силуанов, в свою очередь, сообщил, что у бюджетов двух стран "хорошие, устойчивые взаимоотношения". "Поэтому все те планы, которые заложены на этот год, на перспективу, будут выполняться. В первую очередь, конечно, будем обращать внимание на выполнение обязательств перед людьми", - сказал Силуанов.
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абхазия, россия, антон силуанов, экономика, в мире, министерство финансов рф (минфин россии)
Абхазия, Россия, Антон Силуанов, Экономика, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов встретился с кандидатом в президенты Абхазии
Силуанов обсудил финансовую помощь Абхазии с кандидатом в президенты Гунбой