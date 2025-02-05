Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии
Кандидат на выборах в Абхазии Гунба подписал соглашение о признании результатов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба предложил соперникам заключить соглашение о признании итогов избирательной кампании и первым подписал этот документ.
"Кандидат в президенты Бадра Гунба предложил всем кандидатам подписать соглашение о признании результатов президентских выборов, так как данный документ способствует снятию напряженности в обществе и выражает надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Подписание соглашения... послужило бы дополнительным стабилизирующим фактором накануне всенародного голосования", - сообщает пресс-служба названного кандидата.
Отмечается, что он первым подписал это соглашение.
Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.