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Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025
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15:13 05.02.2025 (обновлено: 15:53 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997530286.html
Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии
Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025
Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба предложил соперникам заключить соглашение о признании итогов избирательной кампании и РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:13:00+03:00
2025-02-05T15:53:00+03:00
в мире
абхазия
президентские выборы в абхазии — 2025
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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба предложил соперникам заключить соглашение о признании итогов избирательной кампании и первым подписал этот документ. "Кандидат в президенты Бадра Гунба предложил всем кандидатам подписать соглашение о признании результатов президентских выборов, так как данный документ способствует снятию напряженности в обществе и выражает надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Подписание соглашения... послужило бы дополнительным стабилизирующим фактором накануне всенародного голосования", - сообщает пресс-служба названного кандидата. Отмечается, что он первым подписал это соглашение. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20250204/abkhaziya-1997395678.html
https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html
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в мире, абхазия, президентские выборы в абхазии — 2025
В мире, Абхазия, Президентские выборы в Абхазии — 2025
Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии

Кандидат на выборах в Абхазии Гунба подписал соглашение о признании результатов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба предложил соперникам заключить соглашение о признании итогов избирательной кампании и первым подписал этот документ.
"Кандидат в президенты Бадра Гунба предложил всем кандидатам подписать соглашение о признании результатов президентских выборов, так как данный документ способствует снятию напряженности в обществе и выражает надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Подписание соглашения... послужило бы дополнительным стабилизирующим фактором накануне всенародного голосования", - сообщает пресс-служба названного кандидата.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Гунбу на выборах поддержат 40 процентов жителей Абхазии, показал опрос
Вчера, 22:08
Отмечается, что он первым подписал это соглашение.
Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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30 января, 15:51
 
В миреАбхазияПрезидентские выборы в Абхазии — 2025
 
 
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