https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997530286.html

Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии

Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025

Гунба предложил подписать соглашение о признании итогов выборов а Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба предложил соперникам заключить соглашение о признании итогов избирательной кампании и РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:13:00+03:00

2025-02-05T15:13:00+03:00

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президентские выборы в абхазии — 2025

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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии на предстоящих досрочных выборах Бадра Гунба предложил соперникам заключить соглашение о признании итогов избирательной кампании и первым подписал этот документ. "Кандидат в президенты Бадра Гунба предложил всем кандидатам подписать соглашение о признании результатов президентских выборов, так как данный документ способствует снятию напряженности в обществе и выражает надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Подписание соглашения... послужило бы дополнительным стабилизирующим фактором накануне всенародного голосования", - сообщает пресс-служба названного кандидата. Отмечается, что он первым подписал это соглашение. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20250204/abkhaziya-1997395678.html

https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html

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в мире, абхазия, президентские выборы в абхазии — 2025