https://ria.ru/20250204/zhestyannikov-1997313221.html

Жестянников: проект "Помогаем СВОим" нацелен на решение проблем бойцов

Жестянников: проект "Помогаем СВОим" нацелен на решение проблем бойцов - РИА Новости, 04.02.2025

Жестянников: проект "Помогаем СВОим" нацелен на решение проблем бойцов

В Вологодской области запустили новый проект "Помогаем СВОим", теперь в муниципалитеты будет выезжать мобильная общественная приемная, которая станет заниматься РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:24:00+03:00

2025-02-04T14:24:00+03:00

2025-02-04T14:24:00+03:00

вологодская область

жилье

сокол

георгий филимонов

сергей жестянников

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Вологодской области запустили новый проект "Помогаем СВОим", теперь в муниципалитеты будет выезжать мобильная общественная приемная, которая станет заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Президент Владимир Путин, губернатор Георгий Филимонов ставят задачи по обеспечению всем необходимым военнослужащих и их родных. И наш проект - это новый инструмент, который позволит оперативно разбираться в вопросах на территории. Сейчас разрабатываем график приемов, депутаты будут постоянно выезжать в муниципалитеты нашей области. И такой метод самый действенный. Те вопросы, которые мы не сможем решить в моменте, будем прорабатывать с точки зрения законодательного регулирования", - рассказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Первая встреча в рамках проекта прошла в Соколе. Спикер ЗСО вместе с руководителем региональной общественной приемной "Единой России" Ларисой Кожевиной, региональным депутатом Анатолием Диановым, главой муниципалитета Владимиром Носковым, социальным координатором филиала фонда "Защитники Отечества" в Сокольском округе Мариной Кондаковой приняли четырех заявителей, среди которых матери и жены участников СВО, ветеран боевых действий. Сокольчане обратились по вопросам обеспечения военнослужащих и родных бойцов выплатами, предоставления жилья, а также возможности трудоустройства бойцов СВО. "Ряд вопросов проработает муниципалитет. Решение другой части будем, как законодатели, прорабатывать на региональном или даже федеральном уровнях. Прямо на месте наметили направления, в которых будем двигаться. Один из вопросов, требующих законодательных решений, касается переселения из ветхого и аварийного жилья, которое находится в собственности бойцов СВО. Только в Соколе в такой ситуации находится семь семей. У нас есть несколько вариантов проработки, в том числе возможность приоритизации очереди, в которую встает собственник, а также возможность компенсации части стоимости жилого помещения", - сказал Жестянников. Еще один вопрос касался очереди на получение квартиры льготным категориям граждан. Депутаты проанализируют возможность внесения изменений в региональное законодательство, по которым все выплаты, связанные с участием в СВО, не будут включаться в доход семьи при определении нуждаемости в жилых помещениях. Спикер ЗСО также взял в работу обращение ветерана-инвалида боевых действий, который хочет обучиться и получить удостоверение на профессию, чтобы работать по предложению главы округа в одном из структурных подразделений администрации Сокол. Все вопросы Жестянников взял на личный контроль.

https://ria.ru/20250130/zhestyannikov-1996467922.html

https://ria.ru/20250129/zhestyannikov-1996118180.html

сокол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, сокол, георгий филимонов, сергей жестянников