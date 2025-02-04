https://ria.ru/20250204/zemletryasenie-1997210201.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.02.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:54:00+03:00
2025-02-04T01:54:00+03:00
2025-02-04T01:54:00+03:00
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 4 февраля в 06.06 (23.06 мск понедельника). Эпицентр находился в Тихом океане в 134 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 19 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250130/aljaska-1996249683.html
тихий океан
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2