https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997216530.html
На Западе потребовали ухода Зеленского
На Западе потребовали ухода Зеленского - РИА Новости, 04.02.2025
На Западе потребовали ухода Зеленского
Владимир Зеленский должен покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:48:00+03:00
2025-02-04T03:48:00+03:00
2025-02-04T04:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.В субботу Келлог сообщил, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года."Послание, которое Кит Келлог адресовал Киеву, потребовав проведения выборов, очевидно. Зеленский должен уйти", — написал аналитик.По его словам, новый украинский лидер, который придет на смену нынешнему главе киевского режима, положит конец боевым действиям, подписав те документы, которые ему положат на стол.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".На прошлой неделе Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250203/konflikt-1997170245.html
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в мире, украина, владимир зеленский, кит келлог, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Кит Келлог, США
На Западе потребовали ухода Зеленского
Аналитик Кошкович: Зеленский должен уйти после слов Келлога о выборах