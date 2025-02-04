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Подмосковные предприятия получили за год льготные займы на 6,8 млрд рублей

Подмосковные предприятия получили за год льготные займы на 6,8 млрд рублей - РИА Новости, 04.02.2025

Подмосковные предприятия получили за год льготные займы на 6,8 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды развития промышленности в 2024 году выдали почти 7 миллиардов рублей льготных займов по развитию производств предприятиям... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:40:00+03:00

2025-02-04T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Федеральный и региональный фонды развития промышленности в 2024 году выдали почти 7 миллиардов рублей льготных займов по развитию производств предприятиям Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Промышленники региона могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам – от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. По словам заместителя председателя правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в прошлом году 35 промышленных предприятий получили льготные займы от федерального и региональных фондов развития промышленности на сумму 6,8 миллиарда рублей. Она отметила, что эти средства используют для реализации инвестиционных проектов в промышленном секторе. Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 12 миллиардов рублей. В результате в области появится порядка 1,3 тысячи новых рабочих мест.

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