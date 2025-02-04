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В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту - РИА Новости, 04.02.2025
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01:15 04.02.2025 (обновлено: 01:22 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/zakonoproekt-1997207985.html
В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту
В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту - РИА Новости, 04.02.2025
В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить арестовывать... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:15:00+03:00
2025-02-04T01:22:00+03:00
общество
жилье
сергей миронов
галина хованская
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить арестовывать средства россиян на спецсчетах по капитальному ремонту, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторам инициативы являются лидер партии Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен во вторник на рассмотрение Госдумы. "Законопроектом предлагается установить прямой запрет на арест денежных средств, находящихся на специальных счетах, на которых формируются фонды капитального ремонта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, согласно действующему законодательству, спецсчет, где копятся средства собственников жилья на капремонт, - это вид банковского счета, и арест на него может быть наложен судом или следствием при наличии судебного решения, однако сейчас складывается негативная практика, когда средства на спецсчетах арестовывают за долги управляющих организаций перед коммунальщиками-поставщиками ресурсов, при том, что это средства граждан, они не имеют никакого отношения к управляющим компаниям и их долгам. "На проблему дважды обращал внимание Конституционный суд, тем не менее аресты накладываются. В этих случаях собственники не могут вовремя провести капремонт, под угрозой оказывается безопасность людей. А если капремонт не делается в определенные сроки, дом вполне могут перевести на систему "общего котла", - отметил лидер эсеров. По словам Миронова, данный законопроект нужен, чтоб исключить подобные риски для граждан и двоякое толкование законов.
https://ria.ru/20250107/gosduma-1992701573.html
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общество, жилье, сергей миронов, галина хованская, госдума рф
Общество, Жилье, Сергей Миронов, Галина Хованская, Госдума РФ
В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту

В ГД внесут проект, запрещающий арест средств граждан на счетах по капремонту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить арестовывать средства россиян на спецсчетах по капитальному ремонту, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторам инициативы являются лидер партии Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен во вторник на рассмотрение Госдумы.
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"Законопроектом предлагается установить прямой запрет на арест денежных средств, находящихся на специальных счетах, на которых формируются фонды капитального ремонта", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, согласно действующему законодательству, спецсчет, где копятся средства собственников жилья на капремонт, - это вид банковского счета, и арест на него может быть наложен судом или следствием при наличии судебного решения, однако сейчас складывается негативная практика, когда средства на спецсчетах арестовывают за долги управляющих организаций перед коммунальщиками-поставщиками ресурсов, при том, что это средства граждан, они не имеют никакого отношения к управляющим компаниям и их долгам.
"На проблему дважды обращал внимание Конституционный суд, тем не менее аресты накладываются. В этих случаях собственники не могут вовремя провести капремонт, под угрозой оказывается безопасность людей. А если капремонт не делается в определенные сроки, дом вполне могут перевести на систему "общего котла", - отметил лидер эсеров.
По словам Миронова, данный законопроект нужен, чтоб исключить подобные риски для граждан и двоякое толкование законов.
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ОбществоЖильеСергей МироновГалина ХованскаяГосдума РФ
 
 
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