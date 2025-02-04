https://ria.ru/20250204/zakonoproekt-1997207985.html

В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту

В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту - РИА Новости, 04.02.2025

В ГД хотят запретить арестовывать средства россиян на счетах по капремонту

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить арестовывать... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:15:00+03:00

2025-02-04T01:15:00+03:00

2025-02-04T01:22:00+03:00

общество

жилье

сергей миронов

галина хованская

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить арестовывать средства россиян на спецсчетах по капитальному ремонту, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторам инициативы являются лидер партии Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен во вторник на рассмотрение Госдумы. "Законопроектом предлагается установить прямой запрет на арест денежных средств, находящихся на специальных счетах, на которых формируются фонды капитального ремонта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, согласно действующему законодательству, спецсчет, где копятся средства собственников жилья на капремонт, - это вид банковского счета, и арест на него может быть наложен судом или следствием при наличии судебного решения, однако сейчас складывается негативная практика, когда средства на спецсчетах арестовывают за долги управляющих организаций перед коммунальщиками-поставщиками ресурсов, при том, что это средства граждан, они не имеют никакого отношения к управляющим компаниям и их долгам. "На проблему дважды обращал внимание Конституционный суд, тем не менее аресты накладываются. В этих случаях собственники не могут вовремя провести капремонт, под угрозой оказывается безопасность людей. А если капремонт не делается в определенные сроки, дом вполне могут перевести на систему "общего котла", - отметил лидер эсеров. По словам Миронова, данный законопроект нужен, чтоб исключить подобные риски для граждан и двоякое толкование законов.

https://ria.ru/20250107/gosduma-1992701573.html

https://realty.ria.ru/20250203/kapremont-1997121186.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жилье, сергей миронов, галина хованская, госдума рф