https://ria.ru/20250204/zakonoproekt-1997201623.html

Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить

Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить - РИА Новости, 04.02.2025

Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить

Правительство поддерживает с учетом доработки законопроект об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде на другое место жительства, проект... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:22:00+03:00

2025-02-04T00:22:00+03:00

2025-02-04T00:31:00+03:00

общество

россия

кодекс об административных правонарушениях (коап)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство поддерживает с учетом доработки законопроект об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде на другое место жительства, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе. Изменения предлагаются в статью 21.5 КоАП. Если их примут, то ответственность усилят за несообщение в военкомат или орган, ведущий первичный воинский учет сведений о переезде на новое место пребывания гражданина, переехавшего на новое место жительства на срок более трех месяцев и не имеющего там регистрации.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, кодекс об административных правонарушениях (коап)