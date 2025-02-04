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Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить - РИА Новости, 04.02.2025
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00:22 04.02.2025 (обновлено: 00:31 04.02.2025)
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Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить
Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить - РИА Новости, 04.02.2025
Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить
Правительство поддерживает с учетом доработки законопроект об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде на другое место жительства, проект... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:22:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство поддерживает с учетом доработки законопроект об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде на другое место жительства, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе. Изменения предлагаются в статью 21.5 КоАП. Если их примут, то ответственность усилят за несообщение в военкомат или орган, ведущий первичный воинский учет сведений о переезде на новое место пребывания гражданина, переехавшего на новое место жительства на срок более трех месяцев и не имеющего там регистрации.
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общество, россия, кодекс об административных правонарушениях (коап)
Общество, Россия, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)
Наказание за несообщение военкомату о переезде могут ужесточить

Правительство одобрило проект о наказании за несообщение военкомату о переезде

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство поддерживает с учетом доработки законопроект об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде на другое место жительства, проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.
Изменения предлагаются в статью 21.5 КоАП. Если их примут, то ответственность усилят за несообщение в военкомат или орган, ведущий первичный воинский учет сведений о переезде на новое место пребывания гражданина, переехавшего на новое место жительства на срок более трех месяцев и не имеющего там регистрации.
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