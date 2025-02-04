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Захарова назвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии - РИА Новости, 04.02.2025
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23:19 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/zakharova-1997399314.html
Захарова назвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии
Захарова назвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии - РИА Новости, 04.02.2025
Захарова назвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии
Заявления Владимира Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T23:19:00+03:00
2025-02-04T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. "Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него - это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа", - написала она в своем Telegram канале. В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997390216.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Захарова назвала Зеленского маньяком после его требований о ядерном оружии

Захарова заявила, что Зеленский видит планету как объект своих больных фантазий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
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"Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него - это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа", - написала она в своем Telegram канале.
В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.
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