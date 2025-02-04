https://ria.ru/20250204/zaharova-1997284393.html

Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России

Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России - РИА Новости, 04.02.2025

Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность агентства по международному развитию (USAID), напомнило, что в РФ оно было закрыто... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:30:00+03:00

2025-02-04T12:30:00+03:00

2025-02-04T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность агентства по международному развитию (USAID), напомнило, что в РФ оно было закрыто из-за "значительных усилий" на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций. "Ещё немного про USAID. О том, почему в России оно было в октябре 2012 года под либеральное шипение закрыто и чем в принципе промышляло. Значительные усилия руководство USAID направляло на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что при администрации экс-президента США Барака Обамы эта тема стала одной из ключевых. "Был опубликован программный документ агентства под недвусмысленным заголовком "Перспективы в ЛГБТ* — действия", в котором одной из целей прямо обозначалось достижение максимальной инклюзивности и открытости в данной сфере, а также провозглашалась необходимость борьбы с дискриминацией приверженцев идеологии ЛГБТ*", - отметила Захарова. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

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в мире, россия, сша, мария захарова, барак обама, дональд трамп, агентство по международному развитию сша