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Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России - РИА Новости, 04.02.2025
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12:30 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/zaharova-1997284393.html
Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России
Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России - РИА Новости, 04.02.2025
Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность агентства по международному развитию (USAID), напомнило, что в РФ оно было закрыто... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:30:00+03:00
2025-02-04T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность агентства по международному развитию (USAID), напомнило, что в РФ оно было закрыто из-за "значительных усилий" на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций. "Ещё немного про USAID. О том, почему в России оно было в октябре 2012 года под либеральное шипение закрыто и чем в принципе промышляло. Значительные усилия руководство USAID направляло на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что при администрации экс-президента США Барака Обамы эта тема стала одной из ключевых. "Был опубликован программный документ агентства под недвусмысленным заголовком "Перспективы в ЛГБТ* — действия", в котором одной из целей прямо обозначалось достижение максимальной инклюзивности и открытости в данной сфере, а также провозглашалась необходимость борьбы с дискриминацией приверженцев идеологии ЛГБТ*", - отметила Захарова. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html
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в мире, россия, сша, мария захарова, барак обама, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Барак Обама, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Захарова напомнила, почему USAID закрыли в России

Захарова: USAID было закрыто в России из-за продвижения ЛГБТ-повестки

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность агентства по международному развитию (USAID), напомнило, что в РФ оно было закрыто из-за "значительных усилий" на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
Вчера, 02:16
"Ещё немного про USAID. О том, почему в России оно было в октябре 2012 года под либеральное шипение закрыто и чем в принципе промышляло. Значительные усилия руководство USAID направляло на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что при администрации экс-президента США Барака Обамы эта тема стала одной из ключевых.
"Был опубликован программный документ агентства под недвусмысленным заголовком "Перспективы в ЛГБТ* — действия", в котором одной из целей прямо обозначалось достижение максимальной инклюзивности и открытости в данной сфере, а также провозглашалась необходимость борьбы с дискриминацией приверженцев идеологии ЛГБТ*", - отметила Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАМария ЗахароваБарак ОбамаДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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