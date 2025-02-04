https://ria.ru/20250204/yugra-1997341543.html
Сургутский район Югры направил на благоустройство почти 127 млн руб
Сургутский район Югры направил на благоустройство почти 127 млн руб - РИА Новости, 04.02.2025
Сургутский район Югры направил на благоустройство почти 127 млн руб
Около 127 миллионов рублей вложили в 2024 году власти Сургутского района Югры в благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:19:00+03:00
2025-02-04T16:19:00+03:00
2025-02-04T16:19:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Около 127 миллионов рублей вложили в 2024 году власти Сургутского района Югры в благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Обустройство локаций в Лянторе, Барсово, Сытомино, Ляминой, Русскинской и Белом Яре стоило 126,9 миллиона рублей. Из них 109,1 миллиона рублей – средства из районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Так, уточнил он, в одном из микрорайонов Лянтора были закончены сквер и пешеходная зона – на объекте установили игровые и спортивные комплексы, на площадках обустроили травмобезопасное покрытие. В поселке городского типа Белый Яр в первом микрорайоне сделали детскую площадку, а в пгт Барсово на центральной площади разбили "Аллею мостостроителей" и устроили "Зону тихого отдыха" с качелями и скамейками. Помимо этого, в селе Сытомино был завершен двухлетний проект по созданию парка отдыха, в деревне Лямина установили въездную стелу. В деревне Русскинской завершили очередной этап создания Арт-парка – построили 225 метров ограждения вдоль линии сети тепловодоснабжения. Кроме того, в национальной деревне проложили тротуар между переулком Сосновым и улицей Таежной. По словам Трубецкого, в 2025 году при участии федеральных и окружных средств власти запланировали построить две детские площадки: "Музыкальную фантазию" в Высоком Мысе и "Научную станцию" в Лянторе.
https://ria.ru/20250129/jugra-1996061381.html
https://ria.ru/20250127/yugra-1995752027.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район Югры направил на благоустройство почти 127 млн руб
Власти Сургутского района Югры направили на благоустройство почти 127 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Около 127 миллионов рублей вложили в 2024 году власти Сургутского района Югры в благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Обустройство локаций в Лянторе, Барсово, Сытомино, Ляминой, Русскинской и Белом Яре стоило 126,9 миллиона рублей. Из них 109,1 миллиона рублей – средства из районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Так, уточнил он, в одном из микрорайонов Лянтора были закончены сквер и пешеходная зона – на объекте установили игровые и спортивные комплексы, на площадках обустроили травмобезопасное покрытие. В поселке городского типа Белый Яр в первом микрорайоне сделали детскую площадку, а в пгт Барсово на центральной площади разбили "Аллею мостостроителей" и устроили "Зону тихого отдыха" с качелями и скамейками.
Помимо этого, в селе Сытомино был завершен двухлетний проект по созданию парка отдыха, в деревне Лямина установили въездную стелу. В деревне Русскинской завершили очередной этап создания Арт-парка – построили 225 метров ограждения вдоль линии сети тепловодоснабжения. Кроме того, в национальной деревне проложили тротуар между переулком Сосновым и улицей Таежной.
По словам Трубецкого, в 2025 году при участии федеральных и окружных средств власти запланировали построить две детские площадки: "Музыкальную фантазию" в Высоком Мысе и "Научную станцию" в Лянторе.