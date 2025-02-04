https://ria.ru/20250204/wildberries-1997330260.html

ФАС предписала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцами

ФАС предписала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцами - РИА Новости, 04.02.2025

ФАС предписала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Wildberries и Ozon до 28 февраля создать условия, при которых скидки на товары возможны только при согласии... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:33:00+03:00

2025-02-04T15:33:00+03:00

2025-02-04T20:34:00+03:00

wildberries

алексей кожевников

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ozon

максим шаскольский

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Wildberries и Ozon до 28 февраля создать условия, при которых скидки на товары возможны только при согласии продавца, говорится в сообщении службы. Оба маркетплейса пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям."Предупреждения в адрес доминирующих маркетплейсов направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца. До 28 февраля 2025 года Озон и Вайлдберриз необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в подобных скидочных мероприятиях и уведомить о нем ФАС России", - сказано в сообщении ФАС.Там уточняется, что ранее маркетплейсы внесли изменения в условия проведения таких акций на своих площадках, согласно которым товары могут автоматически включаться в категорию распродаж. Как пояснили в ФАС, такие действия несут существенные риски для предпринимателей, поскольку они лишаются права управлять ценами на собственные товары.Если компании не выполнят предупреждения в срок, служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.В пресс-службах Wildberries и Ozon заверили, что изучат обращение регулятора и внимательно отнесутся к его требованиям."Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка. Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес", - сказали в объединенной компании Wildberries и Russ. "Мы изучим обращение ФАС и с вниманием отнесемся к требованиям регулятора. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий", - прокомментировали в свою очередь в Ozon.В ноябре 2024 года ФАС сообщала, что рассмотрит автоматическое установление маркетплейсами скидок на предмет нарушения закона о защите конкуренции. Также в ноябре газета "Коммерсант" писала, что член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников обратился к главе службы Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки на товары за счет продавца.

https://ria.ru/20250130/wildberries-1996347147.html

https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html

https://ria.ru/20250202/ozon-1996926252.html

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wildberries, алексей кожевников, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon, максим шаскольский, общество